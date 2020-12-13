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“شاهد” 5 ذئاب بشرية في الكويت يعتدون على وافدة لبنانية وهذا ما فعلوه بها أمام أحد البنوك!

كتب وطن
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تعرضت وافدة لبنانية في ، إلى الاعتداء بالضرب المُبرح من قبل 5 أشخاص مجهولين أثناء وقوفها أمام أحد البنوك في بمحافظة .

 

وبحسب ما كشف اللواء السابق في الشرطة الكويتية، ، في تغريدة له رصدتها “وطن”، فإن الوافدة (41 عاماً)، تعرضت للضرب وسلب مبلغ  (1230) دينار بالقوة من قبل 5 أشخاص.

 

وقام الجناة باقتحام سيارة المجني عليها وسرقة حقيبتها والتواري عن الأنظار، فسجلت لها قضية بمخفر ميدان حولي كجناية.

 

وظهرت الوافدة اللبنانية في الصور التي نشرها السريع، وقد كُسرت يديها الاثنتين، مع وجود كدمات قوية في إحداها.

 

واستطاع رجال المباحث التوصل إلى هوية الجناة وضبطهم وعرضهم على المجني عليها، حيث تعرفت عليهم.

 

وتم ضبط المسروقات وجاري إحالة الجناة الخمسة إلى النيابة العامة.

 

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