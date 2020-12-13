“شاهد” 5 ذئاب بشرية في الكويت يعتدون على وافدة لبنانية وهذا ما فعلوه بها أمام أحد البنوك!

تعرضت وافدة لبنانية في الكويت، إلى الاعتداء بالضرب المُبرح من قبل 5 أشخاص مجهولين أثناء وقوفها أمام أحد البنوك في شارع تونس بمحافظة حولي.

وبحسب ما كشف اللواء السابق في الشرطة الكويتية، حمد السريع، في تغريدة له رصدتها “وطن”، فإن الوافدة (41 عاماً)، تعرضت للضرب وسلب مبلغ (1230) دينار بالقوة من قبل 5 أشخاص.

وقام الجناة باقتحام سيارة المجني عليها وسرقة حقيبتها والتواري عن الأنظار، فسجلت لها قضية بمخفر ميدان حولي كجناية.

وافدة لبنانيه م 1979 تعرضت للاعتداء بالضرب وسلب مبلغ (1230) دينار بالقوة من قبل 5 أشخاص مجهولي الهويه حينما كانت متوقفه أمام احدى البنوك بحولي بشارع تونس. حيث قام الجناة باقتحام سيارتها وسرقة حقيبتها والتواري عن الانظار. سجلت لها قضيه بمخفر ميدان حولي كجناية-1 يتبع. — حمد السريع (@bomshary871) December 13, 2020

وظهرت الوافدة اللبنانية في الصور التي نشرها السريع، وقد كُسرت يديها الاثنتين، مع وجود كدمات قوية في إحداها.

المباحث استطاعوا من التوصل الي هويه الجناة وضبطهم وعرضهم على المجني عليها حيث تعرفت عليهم وتم ضبط المسروقات وجاري احالتهم للنيابه العامه. عساكم على القوة. pic.twitter.com/bTNPgveG8r — حمد السريع (@bomshary871) December 13, 2020

واستطاع رجال المباحث التوصل إلى هوية الجناة وضبطهم وعرضهم على المجني عليها، حيث تعرفت عليهم.

وتم ضبط المسروقات وجاري إحالة الجناة الخمسة إلى النيابة العامة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك