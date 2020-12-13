“شاهد” مدرس مصري “شهم” أصبح حديث الكويتيين بسبب ما فعله بعد عثوره على 10 آلاف دولار

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوافد مصري بالكويت، ضرب مثالاً في الأمانة عندما أعلن عن عثوره على حقيبة بها مبلغ من المال أمام القنصلية المصرية.

وظهر المُدرس بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقول: “كنت اليوم في السفارة، وجدت حقيبة بها أكثر من 3000 دينار (10 آلاف دولار)، الأكيد أن صاحبها الآن في حال يرثى له”.

وتابع: “رجاءً حين ترون الفيديو اعملوا له مشاركة، وها هو رقمي، حتى نصل لصاحبها، أنا مُدرس في مدرسة الربعي الثانوية”.

وافد مصري عثر على حقيبه بها مبلغ ( 3000) دينار بالقرب من السفارة المصرية واشار الي بياناته. الوافد سلمها الي السفارة المصريه التي بدورها سلمتها الي صاحبها وهو من ابناء الجاليه المصريه. pic.twitter.com/SRpC4LSIYd — حمد السريع (@bomshary871) December 13, 2020

وأشاد الكويتيون بأخلاق المُدرس المصري الذي تبين أنه يدعى تامر محروس، وهو مدرس لغة عربية في الكويت.

هذا المصري الشهم هو الصديق تامر محروس معلم اللغة العربية بثانوية أحمد الربعي — Salem Eid 🇰🇼 (@boabdullah707) December 13, 2020

الامانة شي عظيم ومن الايمان — المحامي حسن الحوتري (@kuwaitlaw1) December 13, 2020

بارك الله فيه والله يكثر من امثاله — ❤️ (@HMD___88) December 13, 2020

الله يكثر من أمثاله 🌹 — راشد شبّاب العالي (@R_alotaibi80) December 13, 2020

الله يجزيه الخير ماقصر — yamano (@Yamano94) December 13, 2020

الله يجازيه خير هالمصري شهم — محمد حسن (@7chLkxZnBE9LioU) December 13, 2020

وكشف الوافد المصري لاحقاً في لقاء مع وسائل إعلام محلية أن صاحب الحقيبة تواصل معه، وتبين أنه يعمل مندوباً لجمع إيجارات أحد العقارات، وقد سلمه حقيبته، بعد التأكد من أنها تخصه وأدلى بأوصافها.

وقال الشاب تامر حبيب: “لم أفعل سوى الواجب وما يمليه عليّ ضميري فكل شيء زائل… ولن يبق سوى العمل الصالح في ميزان أعمالنا، وأحمد الله على أداء الأمانة لصاحبها، وأشكر كل من ساهم في مساعدتي على ذلك”.

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