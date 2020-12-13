المدرس المصري تامر محروس
المدرس المصري تامر محروس
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“شاهد” مدرس مصري “شهم” أصبح حديث الكويتيين بسبب ما فعله بعد عثوره على 10 آلاف دولار

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوافد مصري بالكويت، ضرب مثالاً في الأمانة عندما أعلن عن عثوره على بها مبلغ من المال أمام القنصلية المصرية.

 

وظهر المُدرس بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقول: “كنت اليوم في السفارة، وجدت حقيبة بها أكثر من 3000 (10 آلاف )، الأكيد أن صاحبها الآن في حال يرثى له”.

 

وتابع: “رجاءً حين ترون الفيديو اعملوا له مشاركة، وها هو رقمي، حتى نصل لصاحبها، أنا مُدرس في مدرسة الربعي الثانوية”.

 

وأشاد الكويتيون بأخلاق المُدرس المصري الذي تبين أنه يدعى تامر محروس، وهو مدرس لغة عربية في .

 

وكشف الوافد المصري لاحقاً في لقاء مع وسائل إعلام محلية أن صاحب الحقيبة تواصل معه، وتبين أنه يعمل مندوباً لجمع إيجارات أحد العقارات، وقد سلمه حقيبته، بعد التأكد من أنها تخصه وأدلى بأوصافها.

 

وقال الشاب تامر حبيب: “لم أفعل سوى الواجب وما يمليه عليّ ضميري فكل شيء زائل… ولن يبق سوى العمل الصالح في ميزان أعمالنا، وأحمد الله على أداء الأمانة لصاحبها، وأشكر كل من ساهم في مساعدتي على ذلك”.

 

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