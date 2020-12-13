“شاهد” توقعات ميشال حايك حول “الانفجار الكبير” حدثت بالفعل وهذا ما جرى في بيروت

أصابت توقعات المتنبئ اللبناني ميشال حايك حول “انفجار” من نوع آخر في مرفأ بيروت، وذلك بعد توجيه اتهامات لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين آخرين.

وأشار ميشال حايك في حلقة سابقة مع الإعلامي نيشان إلى أن هناك انفجاراً من نوع آخر سيحدث في مرفأ بيروت، وهو عبارة عن فضائح وحقائق ستطال سياسيين وروساً كبيرة، وستجرفهم عن المشهد.

توقعات ميشال حايك أصابت مجدداً وقال مصدر قضائي في لبنان إن القاضي فادي صوان، الذي يحقق في الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس، وجه اتهامات لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين آخرين.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المصدر قوله إن التهم التي وجهها القاضي هي الإهمال المدعى الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار، وإصابة الآلاف بجروح وتشريد أعداد كبيرة من منازلهم.

ويقول المصدر القضائي إن صوان سيستجوبهم الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الوزراء الثلاثة الآخرين هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر، ويوسف فينيانوس.

وأفادت تقارير بأن قرار صوان جاء “بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة”.