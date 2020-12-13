اليمنية بلقيس
اليمنية بلقيس
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“شاهد” اليمنية بلقيس تثير جدل حول “اللباس الفاضح” بالخليج وملكة التعري في لبنان ترد عليها

كتب وطن
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أثارت الفنانة حالة من الجدل في أحدث ظهور لها بعد تصريحات عن “اللباس الفاضح” للفنانات، حيث قالت إن هذا الأمر مقبول في بعض الدول العربية لكنه مرفوض في وضربت المثل على الفنانة اللبنانية .

 

وقالت بلقيس فتحي عن مايا دياب في لقاء مع برنامج “شربل يستقبل”، عبر شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن الأخيرة “متعددة المواهب، لكن أسلوبها في اختيار ملابسها يخصها ومقبول عليها، ونحن نتقبّله عليها وقد يكون مقبولاً ضمن مجتمعها، لكن لا يمكن لأي في منطقة الخليج أن تفعل مثلها”.

 

وأوضحت بلقيس فتحي أن المجتمع الخليجي منفتح بحدود، لافتة إلى أن أسلوب اللبس الذي يعتبره البعض مقبولا في بلاد عربية، قد يعتبر في الخليج غير مقبول، مؤكدة أن هذا الاختلاف طبيعي والجميع يتقبّل ذلك.

 

من جانبها ردت مايا دياب على تصريحات بلقيس فتحي بشأن ملابسها.

 

وأعادت بلقيس نشر مقاطع من حديثها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: “أكيد صديقتي وأكيد غالية كتير بحبك وبحب صراحتك وصدقك وتحية لك ولكل بنات الخليج”.

 

من ناحية أخرى، صرحت بلقيس فتحي لبرنامج “شربل يستقبل” أنها ترشح الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، لكي تجسد شخصيتها في عمل يروي سيرتها الذاتية.

 

 

وتابعت أنها أعجبت بأداء نجيم في مسلسلات تلفزيونية، من أبرزها مسلسل “خمس ونص”.

 

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