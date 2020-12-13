تطور جديد في قضية إسراء غريب يثير موجة غضب واسعة وهذه هي الحقيقة!

عادت قضية الفتاة الفلسطينية المغدورة إسراء غريب من مدينة بيت ساحور، للتداول من جديد، وذلك بعد أنباء عن إخلاء سبيل أشقاء الفتاة وزوج شقيقتها المتهمون بقتلها، في القضية التي أثارت غضب كبير في الشارع الفلسطيني والعربي .

فلسطين: إخلاء سبيل أشِقاء #اسراء_غريب وزوج شقيقتها .. بعد قتلها على يدهم بدعوى غسل العار pic.twitter.com/gvdI9IbTN3 — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) December 13, 2020

وتصدر وسم #اسراء_غريب التريند عبر “تويتر”، عبر خلاله المغردون عن غضبهم تجاه هذه الأنباء، مؤكدين أنهم لو فلتوا من قضاء الدنيا وعدالتها، فلن يتمكنوا من الهروب من عدالة الآخرة.

مجتمع ذكوري ظالم يتكلمون عن الشرف وهم بدون شرف قتله مجرمين تحت مسمى غسل العار والشرف الله ياخذهم اخذ عزيز مقتدر #حق_اسراء_غريب pic.twitter.com/jlAOw9dXiB — “ (@iii__v4) December 14, 2020

#اسراء_غريب

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة

والعدل في الأرض لاعدل ولاذمم — زهى 🕊 (@zaha3i) December 14, 2020

"ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء"

الدين مو شماعة عشان تسكتون عن الظلم!!

ويل لقاضي الأرض من قاضي الأرض حتى لو خرجتم محد بيترككم بحالكم ياقتلة.#اسراء_غريب — Dunkin Donuts #اسراء_غريب (@DankenDonats) December 14, 2020

يارب اهلها يعيشون بجحيم ويتعذبون طول حياتهم❤️❤️🙏 #اسراء_غريب — crybaby (@justAng49213985) December 14, 2020

#اسراء_غريب إذا ظلمك قضاه الأرض فلا تحزن فأن قاضي السماء لا يُظلم عنده أحد وعند الله تجتمع الخصوم — حنانه ☁️ (@nanez__) December 14, 2020

#اسراء_غريب حقها اذا ضاع بدنيا ماراح يضيع باالاخررره" وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ " — سمراء . (@a_rrrasss) December 14, 2020

فيما خرج مدير مركز الإعلام القضائي” فارس سباعنة ” بتصريحات لوسائل إعلام محلية، نفى خلالها خبر الإفراج عن المتهمين في قضية إسراء غريب .

وذكر السباعنة أن المتهمين الثلاثة ما يزالون موقوفين قيد التحقيق، وأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء.

وكان النائب العام، قد وجه في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، تهمة “الضرب المفضي إلى الموت”، إلى ثلاثة موقوفين على خلفية جريمة قتل إسراء غريب.

ورفض النائب في مؤتمر صحافي عقده في حينها، ذكر أي تفاصيل بخصوص دوافع الجريمة، حفاظا على خصوصية الضحية وسلامة الإجراءات وسرية التحقيق، لكنه أكد بشكل قاطع أن الجريمة لم تكن على خلفية ما يسمى “جريمة شرف”.

وتوفيت إسراء غريب يوم 22 آب/ أغسطس الماضي، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي، إنها والنيابة فتحتا تحقيقا في ظروف وفاتها، بعد أن وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة، وقد تم تحويل جثمانها لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على سبب الوفاة، وضجّت وسائل التواصل الاجتماعيّ بقصّتها التي ألأقت الضوء على العنف الأُسَري.

وكان النائب العام، قد أوضح أن سبب وفاة إسراء هو قصور حاد في الجهاز التنفسي، نتيجة ما تعرضت له من ضرب وعنف، قائلا: “ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة من شرفة المنزل، وإنما لإخفاء ما تعرضت له إسراء من عنف أسري قبل دخولها المستشفى”.

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