بعدما تزوج “شمس الكويتية” في منامه.. إعلامي كويتي يثير السخرية بحلم جديد بطله “الشيخ جابر”!

فجر الإعلامي الكويتي مشاري بويابس موجة سخرية بين الناشطين، بعدما سرد لمُتابعيه حلماً جديداً راوده، وطلب منهم مساعدته في تفسيره.

وقال مشاري بويابس بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “أريد مفسر أحلام يا جماعة، حلمت بالأمس أنني دخلت ديوانية كبيرة، وأثناء سيري رأيت أحدهم يجلس ويضع البشت، وتبين أنه الشيخ الراحل جابر رحمه الله”.

وتابع مشاري: “ذهبت لأطرح السلام عليه، فضمني إلى صدره وربت على كتفي وقال لي ظلموك يا ابني، ظلموك، ولكن شد حيلك، الله معك وسينصرك عليهم”.

واستطرد مشاري سرد حلمه: “حين أردت أن أرد عليه، طلب مني أن أصمت وأكد لي أنه يعلم كل شيء، وأن الله معي”.

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وسخر المتابعون من مشاري بويابس، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يثير بها الجدل بأحلامه الغريبة، فكتب أحدهم: “هل تذكرون الشخصية في الرسوم المتحركة التي مجرد أن تبدأ بالكذب، خشمها يطول؟ هو مشاري”.

وكتب آخر: ” حلمك عندي، راح تسجن وتاكل عدس”.

ولمح آخر إلى أن مشاري بويابس في حالة غير طبيعية، أو أنه تعاطى بعض العقاقير قبل النوم، وسخر قائلاً: “الصنف قوي”.

ورأى آخرون أنه يكذب ليوصل رسالة أنه بريئ من قضية غسيل أموال المشاهير، فكتب مُتابع: ” الحلم يجي معكوس، يعني متورط بغسيل الأموال”.

وسبق أن أثار مشاري بويابس سخرية بين المتابعين، بعد اعترافه بأنه حلم بارتباطه بالفنانة شمس الكويتية دون علم عائلته، وغضبت والدته منه وقامت بضربه وشتمه بسبب ذلك.

وسرد بويابس حلمه حينها قائلاً: “يجب أن أتخلص من النوم في وقت الظهر لأنني أحلم بها أحلاماً عجيبة، فاليوم حلمت أنني متزوج من الفنانة شمس الكويتية. وسافرت معها إلى شهر العسل، وأمسكت بنا والدتي متلبسين”.

وتابع: “في الحلم تزوجت شمس دون علم عائلتي، وقامت والدتي بحذفي بكعب حذاء في رأسي، وأمسكت بي في أحد المحلات وهزأتني أمام الناس بأبشع الألفاظ”.

وأشار بويابس أنه استيقظ وأراد الاعتذار لوالدته بسبب ماشعره من واقعية الحلم، مضيفاً: “في ساعة وربع بسبب هذا الحلم أصبح لدينا تفكك أسري، وحين استيقظت من النوم، أردت أن أهاتف والدتي وأعتذر لها”.

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الجدير بالذكر أن صحيفة “القبس” الكويتية قد ذكرت سابقاً في تقرير لها تفاصيل قرار وزارة الداخلية الكويتية بتعميم أسماء عدد من مشاهير السوشيال ميديا على المنافذ البرية والبحرية لمنع سفرهم، وذلك في أعقاب قرار النيابة العامة بتجميد أرصدتهم فوراً لحين انتهاء التحقيقات في قضية غسيل الأموال.

وتورط في القضية ما يقرب من 27 من مشاهير السوشيال ميديا، بينهم مشاري بويابس الذي لجأ للدفاع عن نفسه بشكل صريح والتأكيد على سلامة موقفه في القضية وأنه سيخرج منها بشكل قانوني فور انتهاء التحقيقات لعدم قيامه بأي تصرف غير قانوني.

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