وافد بنغالي لم يتمالك نفسه وهذا ما فعله مع كويتية في “حوش منزلها”

أحالت السلطات الكويتية، وافداً بنغالي الجنسية يعمل في تنظيف السيارات إلى ادارة الإبعاد الإداري بعدما رفضت فتاة كويتية تسجيل قضية بحقه نظرا لظروف شقيقتها المعاقة.

وبحسب مانقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية 112 تلقت بلاغا من مواطنة يفيد بقيام شخص يعمل في تنظيف السيارات بالدخول إلى منزلهم ومحاولة افتراس شقيقتها التي تعاني من إعاقة، وقامت بالصراخ.

وفي التفاصيل، فإنه لدى خروج مواطنة من منزلها في إحدى المناطق التابعة لمحافظة حولي، وجدت غسّال السيارات الذي تعرفه أمام مركبتها، حيث بدأ الحديث معها وطلب منها الانتظار قليلاً حتى ينتهي من تنظيف سيارتها، وبعد أن انتهى أخرجت له بضعة دنانير، إلا أنه تحوّل إلى ثور هائج ولم يأخذ النقود بل أخذ يدها وسحبها إلى داخل حوش المنزل، محاولاً الاعتداء عليها.

وبدأت المواطنة (50 عاماً) بالصراخ بصوت مرتفع، حتى سمعت شقيقتها استغاثتها، فتوجهت إليها حيث وجدت البنغلاديشي يحاول الاعتداء عليها، فخلصتها من بين يديه، وأبلغت عمليات وزارة الداخلية. عندها توجه الأمنيون إلى المكان وتم ضبطه.

وبالتحقيق مع المتهم أنكر في بادئ الأمر، إلا أنه سرعان ما اعترف، وذكرت المواطنة أنه كان يبعث إليها برسائل خادشة للحياء، ولكن غضت الطرف عنه، وبناء على طلبها فضلت عدم تسجيل قضية بحقه، والاكتفاء بإبعاده عن البلاد.

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