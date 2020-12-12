شمس الكويتية
شمس الكويتية
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بعد مشاهد البوس والأحضان.. “شاهد” مستشار سعودي يُحرج شمس الكويتية ويذكرها بـ”الفحل” الذي تبحث عنه!

كتب وطن
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هاجم المستشار القانوني والأسري السعودي الفنانة ومن استقبلها واحتفى بها بطريقة خارجة عن العادات والتقاليد، من أبناء جلدته، وذلك بعد انتشار عدة مقاطع مثيرة للجدل لها.

 

وأعاد عبدالله الجريد نشر أحد تصريحات الكويتية عبر تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن”،  حين قالت في أحد اللقاءات: “أبغى واحد فحل”، وعلق عليها ساخراً: “معقولة للحين مابعد لقت؟ طيب واللي ترقص بينهم واللي كانوا مرافقينها ومضيفينها مافيهم أحد؟”.

 

 

وجددت تغريدة الجريد غضب المغردين من المشاهد الصادمة التي تنشرها شمس الكويتية، ساخرين من الرجال الذين شاركوها الرقص، وأنهم لا يمكن أن يكونوا رجالاً بتصرفاتهم.

 

جاء ذلك بعدما نشرت شمس الكويتية فيديو من رحلتها التي تقوم بها الى حيث ظهرت وهي مستمتعة بالرقص مع رجال جزيرة “دارين” في المملكة ما أثار موجة جدلٍ جديدة حول زيارتها.

 

وكانت شمس الكويتية تعرضت لهجوم قبل أيام من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

 

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

 

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.

 

الجدير بالذكر أن تصريح شمس بالقول “لمّا يجي واحد فحل فيه خير”، أطلقته خلال استضافتها في برنامج ترفيهي تقدّمه المذيعة المصرية إنجي كيوان.

 

وكانت الإجابة التي فجرت ضجة حينها ردّاً على سؤال المذيعة لـِ”شمس”: متى من الممكن ان تستلمي وتقولي خلاص أنا زهقت من الحرب؟”.

 

 

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