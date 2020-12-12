بعد مشاهد البوس والأحضان.. “شاهد” مستشار سعودي يُحرج شمس الكويتية ويذكرها بـ”الفحل” الذي تبحث عنه!

هاجم المستشار القانوني والأسري السعودي عبدالله بن عبدالرحمن الجريد الفنانة شمس الكويتية ومن استقبلها واحتفى بها بطريقة خارجة عن العادات والتقاليد، من أبناء جلدته، وذلك بعد انتشار عدة مقاطع مثيرة للجدل لها.

وأعاد عبدالله الجريد نشر أحد تصريحات شمس الكويتية عبر تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن”، حين قالت في أحد اللقاءات: “أبغى واحد فحل”، وعلق عليها ساخراً: “معقولة للحين مابعد لقت؟ طيب واللي ترقص بينهم واللي كانوا مرافقينها ومضيفينها مافيهم أحد؟”.

معقولة للحين مابعد لقت؟ 🤔 طيب واللي ترقص بينهم واللي كانوا مرافقينها ومضيفينها مافيهم أحد… 🤔 pic.twitter.com/94n4zT7JiP — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) December 11, 2020

وجددت تغريدة الجريد غضب المغردين من المشاهد الصادمة التي تنشرها شمس الكويتية، ساخرين من الرجال الذين شاركوها الرقص، وأنهم لا يمكن أن يكونوا رجالاً بتصرفاتهم.

اشياء تحدث في وطني وجرأة

لم نعدها من قبل.. ياهــل ترى

من من ورى هذه التصرفات حسبنا الله ونعم الوكيل — مكتبة تعليم الخليح (@htfs111) December 11, 2020

اللي كانت ترقص بينهم أول يبون فحص اثبات إنهم ذكور — 🇸🇦أحمد الفريدي🇸🇦 (@AhmedAlFaridi1) December 11, 2020

ذهب الحيا لاحول ولاقوة الا بالله — مرزوق (@71MWFh9LRU8x0Bm) December 11, 2020

لم تجد الا الخرفان 😂😂😂 — ابو محمد 🇧🇭🇦🇪🇸🇦🇪🇬 (@d73YiODcKGIAQS0) December 11, 2020

جاء ذلك بعدما نشرت شمس الكويتية فيديو من رحلتها التي تقوم بها الى السعودية حيث ظهرت وهي مستمتعة بالرقص مع رجال جزيرة “دارين” في المملكة ما أثار موجة جدلٍ جديدة حول زيارتها.

وكانت شمس الكويتية تعرضت لهجوم قبل أيام من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.

الجدير بالذكر أن تصريح شمس بالقول “لمّا يجي واحد فحل فيه خير”، أطلقته خلال استضافتها في برنامج ترفيهي تقدّمه المذيعة المصرية إنجي كيوان.

وكانت الإجابة التي فجرت ضجة حينها ردّاً على سؤال المذيعة لـِ”شمس”: متى من الممكن ان تستلمي وتقولي خلاص أنا زهقت من الحرب؟”.

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