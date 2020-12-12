شاهين السليطي - محمد بن زايد
شاهين السليطي - محمد بن زايد
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“للصبر حدود” .. عميد متقاعد بالمخابرات القطرية يوجّه رسالة حادّة للإمارات وينشر هذا الفيديو

كتب وطن
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أكّد العميد المتقاعد في المخابرات القطرية أنّ المصالحة القطرية اقتربت.

وأضاف “السليطي” في تغريدةٍ بحسابه بـ”تويتر” إنّ استفزازات دولة الامارات عن طريق امارتها الثامنة واختراقاتها للحدود البحرية القطرية والبيانات الهزيلة لن تصل لمبتغاها .

وقال: للصبر حدود وشعارنا دائماً وطن لا نحميه لا نستحقه”.

وأرفق العميد المتقاعد في المخابرات القطرية تغريدته بفيديو عن القوات الجوية القطرية.

وأعلنت ، السبت، أنها أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة “فشت الديبل” داخل حدود مياهها الإقليمية، في واقعة هي الثانية خلال شهر.

وذكر بيان لوزارة الداخلية القطرية، أن الخطوة جاءت في إطار ممارسة دوريات أمن السواحل والحدود لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية.

ولفت البيان إلى أنه “تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متن الطراد أحدهم بحريني الجنسية”، والآخران يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية (لم يذكرها).

وأضاف: “تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم”.

ويأتي الحادث في ظل “محادثات مثمرة” تم الإعلان عنها مؤخرا في إطار .

 

 

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