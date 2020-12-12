“للصبر حدود” .. عميد متقاعد بالمخابرات القطرية يوجّه رسالة حادّة للإمارات وينشر هذا الفيديو

أكّد العميد المتقاعد في المخابرات القطرية شاهين السليطي أنّ المصالحة القطرية السعودية اقتربت.

وأضاف “السليطي” في تغريدةٍ بحسابه بـ”تويتر” إنّ استفزازات دولة الامارات عن طريق امارتها الثامنة البحرين واختراقاتها للحدود البحرية القطرية والبيانات الهزيلة لن تصل لمبتغاها .

وقال: للصبر حدود وشعارنا دائماً وطن لا نحميه لا نستحقه”.

وأرفق العميد المتقاعد في المخابرات القطرية تغريدته بفيديو عن القوات الجوية القطرية.

#المصالحة_القطرية_السعودية إقتربت وقادمة رغم انف اسود الوجه…

واستفزازات دولة الامارات عن طريق امارتها الثامنة البحرين واختراقاتها للحدود البحرية القطرية والبيانات الهزيلة لن تصل لمبتغاها !! للصبر حدود وشعارنا دائماً #وطن_لا_نحميه_لا_نستحقه pic.twitter.com/m11jZ1DtBB — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) December 12, 2020

وأعلنت قطر، السبت، أنها أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة “فشت الديبل” داخل حدود مياهها الإقليمية، في واقعة هي الثانية خلال شهر.

وذكر بيان لوزارة الداخلية القطرية، أن الخطوة جاءت في إطار ممارسة دوريات أمن السواحل والحدود لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية.

ولفت البيان إلى أنه “تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متن الطراد أحدهم بحريني الجنسية”، والآخران يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية (لم يذكرها).

وأضاف: “تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم”.

ويأتي الحادث في ظل “محادثات مثمرة” تم الإعلان عنها مؤخرا في إطار المصالحة الخليجية.