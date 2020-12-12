في حادث غير مسبوق.. قصف مدفعي يستهدف النادي الأهلي ويتسبب بكارثة ومقتل لاعب

في حادث غير مسبوق تعرض نادي رياضي للقصف المدفعي ما تسبب في وقوع كارثة، وسقوط 4 أشخاص بين قتيل وجريح على أرضية الملعب أثناء التدريب.

وفي هذا السياق سقط 4 أشخاص بين قتيل وجريح، اليوم السبت، بقصف مدفعي منسوب لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، استهدف أحد الأندية الرياضية في مدينة تَعِز جنوب غربي اليمن.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمدينة تعز، وكالة “سبوتنيك”، بأن “جماعة أنصار الله قصفت بقذائف المدفعية من مناطق تمركزها في منطقة الحوبان، مقر النادي الأهلي في منطقة العرضي شرقي المدينة.

هذا وأسفر القصف عن مقتل لاعب نادي الطليعة السابق لكرة القدم الكابتن ناصر الريمي ونجله عمران (10 سنوات)، وإصابة طفلين آخرين (7 و10 سنوات)”.

وتابع قائلا “القصف الذي استهدف تدريبات صباحية، ألحق أضرارا بالنادي”.

ويشار إلى أنه بين الحين والآخر، تتعرض أحياء سكنية ومناطق مدنية في تَعِز، لقصف يوقع ضحايا، يُحمل الجيش اليمني، جماعةَ “أنصار الله” مسؤوليته.

ويمر اليمن بأسوأ أزمة إنسانية بتاريخه مع مرور 5 سنوات من الحرب في البلاد، وانتشار فيروس كورونا وأمراض أخرى بالبلاد، وسط غياب تام للقطاعين الصحي والخدمي، إضافة إلى تدهور الحياة المعيشية.

وأدت الحرب في اليمن إلى أزمة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة كأكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم، ويفيد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن نحو 22.2 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليوناً في حاجة ماسّة للمعونات من أجل البقاء على قيد الحياة.

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