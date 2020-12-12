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صدمة وحزن بين صحفيي الجزيرة بعد وفاة مراسل القناة في تركيا عمر خشرم بـ”كورونا”

كتب وطن
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صُدم صحفيو قناة القطرية بخبر وفاة زميلهم مراسل القناة في اليوم السبت متأثراً بإصابته بفيروس .

وعبّر صحفيو القناة عن حزنهم لرحيل زميلهم “خشرم” مشيدين بأخلاقه ومهنيّته .

ولفت زملاء الصحفي الراحل إلى إصابته لدى تغطيته معارك حلب في سوريا.

وكان الصحفي بقناة الجزيرة عبدالله الطاهر توفي قبل أيام متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .

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