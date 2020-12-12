صدمة وحزن بين صحفيي الجزيرة بعد وفاة مراسل القناة في تركيا عمر خشرم بـ”كورونا”

صُدم صحفيو قناة الجزيرة القطرية بخبر وفاة زميلهم مراسل القناة في تركيا عمر خشرم اليوم السبت متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .

وعبّر صحفيو القناة عن حزنهم لرحيل زميلهم “خشرم” مشيدين بأخلاقه ومهنيّته .

ولفت زملاء الصحفي الراحل إلى إصابته لدى تغطيته معارك حلب في سوريا.

رحمك الله يا أبو النور .. خبر رحيلك صدمة توجع القلوب .. القامة الاعلامية الفلسطينية والمراسل الصحفي المخضرم والأخ الكبير عمر خشرم في ذمة الله اليوم .. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/WtGIXymt6Q — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) December 12, 2020

تلقينا بحزن بالغ خبر وفاة الزميل عمر #خشرم مراسل #الجزيرة في #تركيا متأثراً بإصابته بفيروس #كورونا .. رحم الله عمر المراسل المجتهد والإنسان .. خالص العزاء لعائلته ولكل محبيه pic.twitter.com/ho344kGrE0 — Haitham Abou Saleh | هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) December 12, 2020

#كورونا اللعينة 😡😡😡 تخطف زميلنا عمر #خشرم مراسل قناة #الجزيرة في العاصمة التركية #أنقره. الاعمار بيد الله…

تعازينا لأسرته الصغيرة وجميع محبيه. pic.twitter.com/5yp1jWuHSB — Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) December 12, 2020

كم كان العمل معك مهني وراقي وإنساني.. فقدنا زميل وأخ عزيز علينا.. رحمة الله عليك والصبر والسلوان لعائلتك وأهلك ولنا جميعاً pic.twitter.com/QdYQr3iPZt — سلمى الجمل (@AljamalSalma) December 12, 2020

الزميل الطيب الخلوق عمر خشرم في ذمة الله متأثرا بإصابته بكورونا.عرفناه في ميادين العمل المختلفة، لا يختلف اثنان على مهنيته وشجاعته، كُتب له عمر جديد أثناء تغطيته في كاراباخ ،لكنه لم يكتمل مع غزو الفيروس جسده إلا أنه قدر الله.غادرنا بصمت وبصدمة الرحمة له والصبر والسلوان لعائلته pic.twitter.com/L7stauIi52 — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) December 12, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون

الأمر لله من قبل ومن بعد

والبقاء له وحده

غادر هذه الدنيا الفانية أخونا وزميلنا الطيب عمر خشرم بعد إصابته بفايروس كورونا

حسبنا الله ونعم الوكيل

لا تبخلوا بالدعاء بالرحمة على هذا الرجل الطيب pic.twitter.com/KC6pXYWnAW — المعتز بالله حسن 🎯 (@Almoutaz_bellah) December 12, 2020

إننا والله مفجوعون ومحزونون يا عمر، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم تغمد أخينا وزميلنا الطيب والخلوق #عمر_خشرم بواسع رحمتك وألهم عائلته الصبر والقوة. https://t.co/cZDxpY4U5R — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) December 12, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة مراسل "الجزيرة" في أنقرة عمر خشرم جراء إصابته بكورونا. تقبله الله بواسع رحمته وعظيم غفرانه. pic.twitter.com/WfwXsDGjRn — محمد كريشان (@MhamedKrichen) December 12, 2020

رحم الله الزميل عمر خشرم الذي توفي اليوم متأثراً بإصابته بفيروس #كورونا

عملنا معاً في مكتب #الجزيرة في أنقرة 2010 لتغطية تفاعلات احتجاز إسرائيل لسفينة #مرمرة وكان شهماً كريم النفس، كما كان شجاعاً لدى تغطيته معارك حلب التي أصيب فيها بجروح. أصدق العزاء لأسرته وذويه pic.twitter.com/nqEAXsYSEx — ماجد عبد الهادي Majed Abdulhadi (@majedabdulhadi) December 12, 2020

وكان الصحفي بقناة الجزيرة عبدالله الطاهر توفي قبل أيام متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .