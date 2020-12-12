“شاهد” ما حدث لمذيعة التلفزيون التونسي على الهواء “مرعب” والكل فقد أعصابه وقُطع البث

تعرضت المذيعة التونسية درة الضاوي مقدمة نشرة أخبار بتلفزيون تونس، لوعكة صحية على الهواء مباشرة ما تسبب بربكة كبيرة وفزع داخل الاستديو وتم قطع البث.

ويظهر مقطع متداول تعرضت مذيعة القناة الوطنية الأولى بتونس، درة الضاوي، مساء الجمعة إلى وعكة صحية على الهواء مباشرة، خلال تقديمها لنشرة أخبار الثامنة مساء، مما اضطر القناة لقطع البث والمرور مباشرة للنشرة الجوية.

هذا وأعلنت القناة الوطنية التونسية في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الانقطاع الذي حصل على مستوى نشرة الأخبار الرئيسية، سببه الوعكة الصحية التي تعرضت لها بصفة فجائية الصحفية مقدمة الأخبار، درة الضاوي.

وعن مصيرها أفادت وسائل إعلام تونسية أنه تم نقل درة الضاوي إلى قسم الاستعجالي بأحد مستشفيات العاصمة لتلقي الإسعافات وإخضاعها ّإلى الكشوفات والتحاليل اللازمين في انتظار صدور النتائج بين فينة وأخرى.

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