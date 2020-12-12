ريهام سعيد
ريهام سعيد
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“ربنا عايزنا ننبسط”.. “شاهد” ماذا فعلت الإعلامية ريهام سعيد للرد على الشامتين مع 3 شباب!

كتب وطن
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أثارت الإعلامية المصرية الجدل مجدداً حين قررت الرد على الشامتين بها بوصلة رقص مع خبير التجميل الخاص بمسلسل “”، ومساعديه.

 

وظهرت ريهام سعيد بالفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام”، ورصدته “وطن”، وهي بشكل مُرعب بسبب مكياج الشخصية التي تؤديها في مسلسل “وادي الجن”، وتتراقص على أغنية أندال”، والتي  أهدتها للشامتين فيها بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بعودة بث برنامج “صبايا الخير”.

 

وبدت ريهام سعيد متأثرة بكلمات الأغنية، وعبرت عن ذلك بقولها: “جات عالجرح يا أحمد، المهرجان قال كل حاجة”.

 

ورصدت ريهام تعليق إحدى المُتابعات التي قالت لها “عودي إلى الله”، فما كان من ريهام سعيد إلا التعليق: “تفتكري لو أنا مش بتاعت ربنا ماكانش ربنا ساترها معايا كدة وأنا عندي مليون ألف حد عايز يوقعني”.

 

وتابعت: “عندكم الانبساط يبقى ضد ربنا، لا ربنا عايزنا ننبسط”.

 

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، قد استجاب لمطالب الجمهور بإعادة إيقاف برنامج ريهام سعيد ، وقرر وقف برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية على قناة النهار المصرية.

 

وقال المجلس في بيان له” عبر “فيسبوك” إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج “صبايا الخير” المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

 

وفي أول تعليق لها عقب صدور القرار، نشرت ريهام سعيد مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابها على “انستجرام”، تظهر فيه وهي تحث الصيادين على التعامل برفق مع الثعلب.

 

كما يظهر الصيادين من خلال الفيديو وهم يؤكدون أن صيد الثعلب يحدث بغرض الاستعانة به في الأبحاث العلمية وأن الثعلب تم معالجته من الجروح وإطلاق سراحه.

 

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