“شاهد” حسين فهمي حديث المواقع بعد كشفه هذه الأسرار الخاصة والسيدة التي نامت تحت سريره

أصبح الفنان المصري حسين فهمي حديث مواقع التواصل وتصدر محركات البحث بجوجل منذ أمس، الجمعة، بعد ظهوره، مع الدمية أبلة فاهيتا، في برنامج «لايف من الدوبليكس» على فضائية “اون”.

وتحدث «فهمي» خلال لقائه عن مشواره الفني وعلاقاته كما روى بعض المواقف الطريقة التي مر بها على مدار حياته، كما كشف عن اسمه الحقيقي وهو محمد حسين رافضًا الكشف عن عمره الحقيقي.

وأوضح أنه التحق بكلية الحقوق في بداية حياته، تنفيذًا لرغبة أسرته حتى يصبح قاضيًا على غرار باقي العائلة، واستمر بها لمدة عامين، لكنه لم يستطع أن يحبها لذلك تركها والتحق بمعهد السينما ليبدأ حياته الفنية.

كما كشف أنه لا يحب مشاهدة أفلامه لأنه كثير الانتقاد لنفسه، وعن علاقته بأحفاده أوضح أنه لا يعترف بفكرة الأولاد والأحفاد وأنه يفضل أن يخاطبه أحفاده وأبناؤه باسمه مباشرةً.

وعن أغرب تصريحاته، فكانت تتعلق بموقف تعرض له في أحد البلاد، عندما وجد سيدة تختبئ له أسفل سريره بالفندق الذي كان يقيم به، واكتشف حينها أنها كانت على اتفاق مع طاقم التنظيف الخاص بالفندق لتسهيل عملية الدخول، كما كشف أنه كثيرًا ما يتعرض للمعاكسات من قبل السيدات وكان أشهرهن الفنانة العالمية صوفيا لورين التي قامت بمعاكسته.

وذكر حسين فهمي أن سيدات كثيرات قمن بمعاكسته وبعضهن تحرشن به لكن رفض ذكر أسماء هؤلاء السيدات والممثلات.

لكنه ذكر فى حديثه أن النجمة العالمية صوفيا لورين قد غازلته، وهنا قالت له الديمة : أنت متعود على أن يعاكسك السيدات التى تكبرك فى السن فقال لها : 5 سنوات بينى وبين صوفيا لورين ليس فارقا كبيرا.

كما أفصح عن أن أكثر فنانة كان يحبها، لكنه لم يكن يستطيع الزواج منها هي الممثلة المصرية، نجلاء فتحي التي شاركته بطولة العديد من الأفلام السينمائية.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان حسين فهمي كان فيلم «الكويسين»، من بطولة أحمد فهمي وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وجيلان علاء ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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