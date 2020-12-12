كشفت أفخاذها ووقفت بشكل مثير.. “شاهد” المصرية سلمى الشيمي لا تتوب بعد فضحة هرم زوسر وهذا ما فعلته

أثارت عارضة الأزياء المصرية سلمى الشيمي جدلاً من جديد بعد استمرارها بظهورها الجريء ونشرها جلسة تصوير جديدة.

وظهرت سلمى بجلسة التصوير الجديدة التي نشرتها عبر “فيسبوك” ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي فستاناً بفتحة “هوليود” التي كشفت عن فخذها بطريقة فاضحة، كما استعرضت صدرها أيضاً بنفس الطريقة.

أما اللافت، فكان تعليق سلمى الشيمي على جلسة التصوير. حيث كتبت: “لا موني اللي غارو مني”.

لاموني اللي غارو مني 🔥🤣🥺🔞🤷🏻‍♀️👑🤣

My profile https://www.facebook.com/salma.elshime تم النشر بواسطة ‏‎Salma Elshimy‎‏ في الجمعة، ١١ ديسمبر ٢٠٢٠

وجددت سلمى الشيمي الجدل حولها، ونوه المعلقون إلى أنها تصورت أيضاً بجانب حجر فرعوني، فكتب أحدهم:” برضو متصورة وراكي حجر فرعوني”.

وكتب آخر ساخراً: “بيسلم عليكي ابو لهب وبيقولك القيادة مبسوطه منك وعاملينلك حافلة في جهنم”.

ونشر آخر صورتها أثناء تواجدها في السجن خلال توقيفها لدى النيابة العامة بعد القبض عليها. وقد بدت بدون مكياج وفي حالة صادمة ومختلفة تماماً، وعلق متسائلاً: “إنتي بتلحقي تربيهم كده بسرعة إزاي؟”.

المفروض يوجه ليها تهمة الغش التجارى.#سلمى_الشيمى pic.twitter.com/w7XPN9iRXQ — نغم أبو الخير (@xT52pifl00UdfFt) December 1, 2020

ومنذ إطلاق سراحها، عادت سلمى الشيمي إلى التعري مرة أخرى ونشرت قبل أيام فيديو أكثر وقاحة ظهرت فيه بإطلالة فاضحة وملابس كشفت تفاصيل جسدها بدقة.

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وظهرت “سلمى” في الفيديو، وهي تستعرض “جمبسوت تايجر”، على أغنية “سهر الليالي” للمطربة فيروز وقد أظهر جسدها بشكل فاضح.

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وكانت الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بعد ارتدائها زيا فرعونيا، خضعت به لجلسة التصوير أمام هرم زوسر. حيث ظهرت من خلالها بطريقة وصفت بأنها “غير لائقة ومثيرة وملفتة في طريقتها”، ما أغضب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. خصوصا أن الصور التقطت في مكان له قيمة تاريخية كبرى.

وتدخلت الجهات الأمنية، وفحصت كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، للوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة “موديل هرم سقارة” داخل المنطقة الأثرية.

وعقب ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الموديل سلمى الشيمي والمصور حسام محمد. وتم تحويلهما للنيابة العامة، لكن تم إخلاء سبيلها.

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