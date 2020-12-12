المصالحة الخليجية مع قطر
المصالحة الخليجية مع قطر
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تطورات جديدة بملف المصالحة ومسؤول أمريكي بارز يكشف رد فعل قطر تجاه هذا الأمر

كتب وطن
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في تأكيد على رغبة الدوحة في لم الشمل الخليجي وإنهاء الأزمة الغير مسبوقة بتاريخ مجلس التعاون، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي لندركينغ، إن أبدت مرونة كبيرة ولا تزال، للاستجابة للمساعي الكويتية والأمريكية لحل الأزمة الخليجية.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المسؤول الأمريكي لمناقشة سياسة في شبه العربية، ونتائج الحوارات الاستراتيجية الأخيرة التي عقدت مع بعض الدول الخليجية.

وبحسب جريدة “الأنباء” الكويتية فقد استشهد “لندركينغ” بأهمية منطقة الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، بالحوارات الاستراتيجية الخمسة التي أجرتها واشنطن مع دول المنطقة منذ سبتمبر الماضي.

 

وأوضح أن “مثل هذه الحوارات تعتبر دليلا على قوة العلاقات الأمريكية الخليجية، ومدى تشابك المصالح والتعاون المثمر معها، للتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في مجالات سد الفجوات التي من الممكن أن تستغلها ايران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، في ظل استمرار عمليات تهريب السلاح للحوثيين في اليمن واستهداف المدنيين في ”.

 

وثمن المسؤول الأمريكي ما قال إنه تقدم أحرزته في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمالة.

 

ولفت إلى ما وصفه بأنه مساهمات دول الخليج الكبيرة في مجال مكافحة ، مدللا على ذلك بقوله “حيث تستضيف البحرين المقر الرئيسي للأسطول الخامس، في حين تستضيف قطر في قاعدة العديد، بينما تستضيف معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية”.

 

هذا وحذر لندركينغ من استمرار الأزمة الخليجية قائلا: إنه “يفتح الباب لإيران لاستغلالها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة”.

 

وأعرب عن أمله في أن تنتهي تلك الأزمة قريبا، وأن تعود العلاقات بين دول الخليج لسابق عهدها.

 

وفيما يتعلق بالسياسات الأمريكية الخارجية تجاه المنطقة، وإمكان تغيرها بتغير إدارتها، قال لندركينغ “إن جو بايدن (الرئيس الأمريكي المنتخب) ليس غريبا عن المنطقة، وسنمضي قدما في التعاون مع دولها التي تربطنا بها مصالح مشتركة”.

 

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