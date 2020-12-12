“العهد الجديد” يكشف عن عملية أجراها محمد بن سلمان!

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير بموقع تويتر، عن اجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عملية جراحية.

وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ مقتضبة إنّ محمد بن سلمان أجرى عملية تكميم معدة.

ولم يذكر الحساب الشهير تاريخ او مكان العملية، سواء كانت داخل السعودية أم في مستشفى خارج المملكة.

أجرى محمد بن سلمان عملية تكميم معدة. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 12, 2020

في المقابل، لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية السعودية معلوماتٍ حول ما اورده “العهد الجديد”.

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