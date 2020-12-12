محمد بن سلمان يجري عملية تكميم معدة
محمد بن سلمان يجري عملية تكميم معدة
الهدهد

“العهد الجديد” يكشف عن عملية أجراها محمد بن سلمان!

كتب وطن
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كشف حساب “” الشهير بموقع تويتر، عن اجراء ولي العهد السعودي جراحية.

وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ مقتضبة إنّ محمد بن سلمان أجرى عملية .

ولم يذكر الحساب الشهير تاريخ او مكان العملية، سواء كانت داخل أم في مستشفى خارج المملكة.

في المقابل، لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية السعودية معلوماتٍ حول ما اورده “العهد الجديد”.

 

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