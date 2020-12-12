السيسي مرعوب من امكانية اغتياله .. “شاهد” كيف تحدث مع طلاب الكلية الحربية واثار ضجةً واسعة!

أثار ظهور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي خلف زجاج مضادّ للرصاص خلال مخاطبته طلاب الكلية الحربية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.

واعتبر مغرّدون أن “السيسي” مرعوب، ويعيش حالة ذعر وخوف من احتمالية تعرّضه لعملية اغتيال؛ لذلك ألقى كلمته وخاطب الطلبة في الكلية الحربية من وراء زجاج مضادّ للرصاص .

وعلّق الكاتب القطري البارز جابر الحرمي على الصورة بقوله: “بين جنده .. لكنه لم يطمئن إليهم .. فوضع نفسه خلف زجاج ضد الرصاص .. خوفا من وصول الرصاص إليه .. إنه السيسي .. فلماذا كل هذا الرعب ..؟! الظلم يُورّث الخوف .. والعدل يُورّث الأمن ..”.

بين جنده ..

لكنه لم يطمئن إليهم ..

فوضع نفسه خلف زجاج ضد الرصاص ..

خوفا من وصول الرصاص إليه ..

إنه #السيسي ..

فلماذا كل هذا الرعب ..؟!

الظلم يُورّث الخوف .. والعدل يُورّث الأمن .. pic.twitter.com/lS4Tj4nLnW — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 12, 2020

من جانبه، كتب مستشار وزير الأوقاف المصري السابق د.محمد الصغير معلّقاً:”داخل مبنى الكلية الحربية، وبين طلاب وضباط القوات المسلحة، ومع ذلك الخوف يملأ جنبات المكان، وتجاويف قلب السيسي !!”

داخل مبنى الكلية الحربية، وبين طلاب وضباط القوات المسلحة، ومع ذلك الخوف يملأ جنبات المكان، وتجاويف قلب #السيسي !! pic.twitter.com/PD2rzP3OWN — د. محمد الصغير (@drassagheer) December 12, 2020

أما الصحفي المصري أيمن عزام فغرّد قائلاً:”السيسي في كلمته لطلبة الكلية الحربية من خلف ساتر زجاجي ،، حين لا يستطيع الجنرال السفاح إخفاء رعبه فيظهر جلياً رعبه و هوانه و مذلته”.

#السيسي في كلمته لطلبة #الكلية_الحربية من خلف ساتر زجاجي ،،

حين لا يستطيع الجنرال السفاح إخفاء رعبه فيظهر جلياً رعبه و هوانه و مذلته pic.twitter.com/Nz0AdvAWk7 — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) December 12, 2020

وقارن الناشط اليمني اسعد الشرعي صورة السيسي خلف الزجاج المضاد للرصاص، بصورةٍ للرئيس الراحل محمد مرسي يتحدّى فيها الاغتيال في خطابٍ له أمام جماهير حاشدة بعد فوزه بالرئاسة .