السيسي يتحدث مخاطباً طلبة الكلية الحربية من خلف زجاج مضاد للرصاص
السيسي يتحدث مخاطباً طلبة الكلية الحربية من خلف زجاج مضاد للرصاص
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السيسي مرعوب من امكانية اغتياله .. “شاهد” كيف تحدث مع طلاب الكلية الحربية واثار ضجةً واسعة!

كتب وطن
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أثار ظهور رئيس النظام المصري عبدالفتاح خلف زجاج مضادّ للرصاص خلال مخاطبته طلاب جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.

واعتبر مغرّدون أن “السيسي” مرعوب، ويعيش حالة ذعر وخوف من احتمالية تعرّضه لعملية اغتيال؛ لذلك ألقى كلمته وخاطب الطلبة في الكلية الحربية من وراء زجاج مضادّ للرصاص .

وعلّق الكاتب القطري البارز جابر الحرمي على الصورة بقوله: “بين جنده .. لكنه لم يطمئن إليهم .. فوضع نفسه خلف زجاج ضد الرصاص .. خوفا من وصول الرصاص إليه .. إنه السيسي .. فلماذا كل هذا الرعب ..؟! الظلم يُورّث الخوف .. والعدل يُورّث الأمن ..”.

من جانبه، كتب مستشار وزير الأوقاف المصري السابق د.محمد الصغير معلّقاً:”داخل مبنى الكلية الحربية، وبين طلاب وضباط القوات المسلحة، ومع ذلك الخوف يملأ جنبات المكان، وتجاويف قلب السيسي !!”

أما الصحفي المصري أيمن عزام فغرّد قائلاً:”السيسي في كلمته لطلبة الكلية الحربية من خلف ساتر زجاجي ،، حين لا يستطيع الجنرال السفاح إخفاء رعبه فيظهر جلياً رعبه و هوانه و مذلته”.

وقارن الناشط اليمني اسعد الشرعي صورة السيسي خلف الزجاج المضاد للرصاص، بصورةٍ للرئيس الراحل محمد مرسي يتحدّى فيها الاغتيال في خطابٍ له أمام جماهير حاشدة بعد فوزه بالرئاسة .

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