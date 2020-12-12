زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي
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السعودية تريد تجميل زين العابدين بن علي.. تسجيل صوتي مسرب للمخلوع يثير ضجة واسعة

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كشفت وسائل إعلام عربية تفاصيل مسرب لمكالمة هاتفية جمعة الراحل ومحاميه منير بن صالحة.

 

وفي التفاصيل، بثت قناة “” تسجيل صوتي رصدته “وطن”، أمس الجمعة، زعم خلاله بن علي أنه لم يلحق الضرر بأحد طيلة 23 سنة من حكمه، وأنه لم يصدر أي تعليمات بتعذيب مواطنين أو قتل سياسيين.

 

وحسب التسجيل الصوتي، أكد الرئيس التونسي والذي هرب من بلاده ابان الثورة التي اندلعت عشر سنوات، أنه “صادق طيلة تلك الفترة على تنفيذ حكم واحد بالإعدام ضد مجرم قتل 14 طفلا، ويعرف بسفاح نابل”.

 

وأشار بن علي، إلى أن من اتهمه بالتعذيب كانوا قد عمدوا إلى حرق المواطنين، في إشارة إلى أحداث باب سويقة. لافتاً إلى أنه لم يقتل أي مواطن خلال سنوات حكمه، بل إنه حرص على توفير الحماية السرية لبعض المعارضين”، مردفا: “ضميري مرتاح.. اتهموني بالسرقة ثم اتضح أنهم هم السارقون”.

 

يذكر أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، توفي في عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض. وحكم بن علي 23 عاماً بعد انقلاب على حكم الرئيس عام 1987.

 

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