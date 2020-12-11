طار في الهواء عدة أمتار.. “شاهد” لحظة وفاة مسن كويتي بعد دهسه في الشارع العام وهروب السائق!

تعرض شخص من غير محددي الجنسية (بدون)، إلى الدهس من قبل سيارة على شارع البلاجات بالسالمية في محافظة حولي بالكويت.

وأظهرت لقطات متداولة وثقتها كاميرات المراقبة ورصدتها “وطن”، لحظة عبور (البدون) الستيني الشارع العام، فقامت سيارة بدهسه، والهرب فوراً من مكان الحادث.

فيديو / وزارة الداخلية تبحث عن قائد مركبة قتل «بدون» دهساً على شارع الخليج العربي. pic.twitter.com/IMF6HJHtR0 — المجلس (@Almajlliss) December 11, 2020

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله بإن قائد المركبة فر هاربا عقب الحادث، فيما قام شهود بالتقاط رقم المركبة وزودوا رجال الأمن به.

وتم رفع الجثة، وجارٍ البحث عن الداهس.

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