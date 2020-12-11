حادث سير بالكويت-وفاة مسن كويتي
حادث سير بالكويت
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طار في الهواء عدة أمتار.. “شاهد” لحظة وفاة مسن كويتي بعد دهسه في الشارع العام وهروب السائق!

كتب وطن
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تعرض شخص من غير محددي الجنسية (بدون)، إلى الدهس من قبل على شارع البلاجات بالسالمية في محافظة بالكويت.

 

وأظهرت لقطات متداولة وثقتها كاميرات المراقبة ورصدتها “وطن”، لحظة عبور (البدون) الستيني الشارع العام، فقامت سيارة بدهسه، والهرب فوراً من مكان الحادث.

 

 

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله بإن قائد المركبة فر هاربا عقب الحادث، فيما قام شهود بالتقاط رقم المركبة وزودوا رجال الأمن به.

 

وتم رفع الجثة، وجارٍ البحث عن الداهس.

 

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