في وضعية غير طبيعية .. شاب يلاحق فتاة كويتية بالشارع ويتحرّش بها وهذا ما كشفته الضحية!

تقدمت فتاة كويتية تبلغ من العمر 24 عاما ببلاغٍ إلى الجهات الأمنية تتهم فيه شاباً قالت إنه تحرش بها وأتلف زجاج مركبتها بالحجارة.

وقالت المجني عليها انها كانت داخل مركبتها في طريقها الى منزلها، حيث رصدت شخصا يسير خلفها لمسافة طويلة، طالبا منها التوقف إلا انها رفضت مشيرةً إلى أن قائد السيارة الاخرى في حالة غير طبيعية، اذ لاحظت ترنحه وانه في وضعية غير طبيعية.

واضافت الفتاة: فوجئت بقائد المركبة التي تلاحقني يصطدم بمركبتي بشكل متعمد فاضطررت للتوقف للتواصل مع عمليات وزارة الداخلية.وفق صحيفة ” الأنباء”

وقالت ان الشخص اقترب من مركبتها وحاول فتح الباب ولكنها كانت قد أخذت الحيطة وأقفلته بإحكام فقام بقذف زجاجها الأمامي بالحجارة.

في هذه الأثناء حضرت دورية وتم ضبط المدعى عليه، وبسؤاله عن الاتهامات التي وجهت اليه نفى ادعاء الفتاة.

وإزاء تمسك المجني عليها بأقوالها جرى تسجيل قضية وإحالتها إلى الاختصاص.