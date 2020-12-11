شنّت الممثلة السعودية عهود السامر هجوماً قوياً على الفنانة شمس الكويتية متهمةً إيّاها بالتدخل في شؤون السعودية.

وقالت عهود السامر إن تدخل شمس الكويتية في الشأن السعودي “أوفر”، مضيفة: بناتنا في بلدهم أحرار وانتِ ما لك دخل.

ووجّهت سؤالها لشمس: “أنتِ مين .. وما دخلك في بناتنا؟!”.مضيفةً: “أنتِ عنز مسرّحة . دوري وش تنتمين له!”.

وقالت إن شمس وتعدت الوقاحة وهي في السعودية وتريد أن تعلم نساء السعودية كيفية التعامل مع أزواجهنّ والمجتمع والحكومة.

وقالت إن شمس “فشلت في الغناء والتمثيل والرقص؛ وفوق كذا مالها أصل وجايه تتكلم بأسمنا!”.

وكانت شمس الكويتية تعرضت لهجوم قبل أيام من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما أن شمس الكويتية التي تزور السعودیة تعرّضت لهجوم اخر من السعوديين ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات. كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس الكویتیة، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان. بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.