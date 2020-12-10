“تجتهد لشراء قصر”.. “شاهد” ماذا فعلت أمل الشهراني “حافية عارية” في شوارع أمريكا وأثارت السخرية!

أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية أمل الشهراني سخرية المغردين بعد ظهورها وهي ترقص بجرأة في شوارع أمريكا، غير مباليةً بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الذي خرجت منه.

وظهرت أمل الشهراني بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً طويلاً مفتوح من ناحية الصدر، وعارياً من ناحية الظهر، وبدأت ترقص “حافية القدمين” وبيدها كوب من القهوة وضعته على رأسها أثناء الرقص.

وما أثار سخرية المغردين حسب تعبيرهم، هو محاولة أمل الشهراني تصدر “التريند” بأي طريقة، وغيرتها من مواطنتها هند القحطاني التي تمكنت من شراء قصر في أمريكا، فتُحاول “الاجتهاد” مثلها لتتمكن هي أيضاً من شراء قصر.

الله يفضحىها فضحتنا بنت الكلب وشبها حافيه https://t.co/0fIJhK2ODY — The Man (@Pwehull) December 10, 2020

اسوي اي شي مثير عشان اطلع ترند — AhmadOtb (@A_otb_6) December 10, 2020

ذا استعراض مو رقص🙂 — يارب انجح (@Yhh75718215) December 10, 2020

تجتهد لعلها تقدر تجيب قصر 😏 — هِنْدَباء (@GDay5000) December 10, 2020

ما شفت رقص انا قلت يمكن شرقي دام حافية لكن الشكوى لله ع هيك رقص — مشاعل. (@Diioi2) December 10, 2020

القرويين اذا تفتحو مشكله شفاحه هائله — ِ (@e7643613) December 10, 2020

كما سخر المتابعون من نظرة أمل الشهراني وغيرها من السعوديات المُغتربات إلى الحرية والانفتاح، مؤكدين أن ما يفعلنه، خجلت الأجنبيات من فعله، وأنه نتيجة “الكبت” فقط.

شفيهم بنات الجنوب للهدرجة كانوا مكبوتين

مبهورين بالحياة هناك بشكل مبالغ فيه — 🕊️ (@t0000taah) December 10, 2020

والله ان الأمريكية نفسها ماسوت كذا😂

صدق صدق عمرة ماتبخر.. تبخر واحترق — ღ• (@skooon_35) December 10, 2020

مدري من اللي قالهم ان التطور والانفتاح كذا — #لن_ينسانا_الله (@pqlz_) December 10, 2020

هذي نفسها الي تتكلم عن الحجاب؟ يالله يالفشل الي فالعالم — su su su gar (@sugarluv77) December 10, 2020

مشكلة الكبت… — 𝖑𝖆𝖒𝖆 (@4ilfs) December 10, 2020

وأثارت أمل الشهراني جدلاً واسعاً في وقت سابق عقب ردها على اتهامات الناشطين لها بتحريض الفتيات السعوديات على الفجور والفسق بعد ظهورها المتكرر بالبكيني والملابس الفاضحة.

وظهرت أمل الشهراني بفيديو عبر “سناب شات”، وقالت: “هناك ناس أرغب بشق رأسهم وأخرج الدم الفاسد، وأدخل داخله لأرى ماذا يوجد في دماغهم، لعنة الله عليكم، والله لن أسير على أهواء أحد”.

ورأت الشهراني أن فساد بنات المجتمع بدأ من قنوات الأغاني، وانتشار صيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قائلة: “يأتيكم رعشة من كلامي، وتقولون إنني أفسدت بناتنا، أين ذهبت قنوات مزيكا وميلودي وهيفاء وهبي وكليباتها وأعين الفتيات التي تطالع المسلسلات المكسيكية، والهواتف النقالة، كل ذلك لم يفسد بناتكم، لعنة الله عليكم”.

وختمت أمل بالقول: “أنا أخاف على نفسي من بناتكم لئلا يفسدوني لكن أنا لا أفسد أحد ولم أضرب أحداً على يده وطلبت منه أن يتابعني “.

امل الشهراني ترد على اتهامها بتحريض البنات على الفسق والفجور .. ! pic.twitter.com/JPuMBcUPHx — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 18, 2020

وتعدّ السعودية أمل الشهراني من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

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