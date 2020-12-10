أمل الشهراني
أمل الشهراني
حياتنا

“تجتهد لشراء قصر”.. “شاهد” ماذا فعلت أمل الشهراني “حافية عارية” في شوارع أمريكا وأثارت السخرية!

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أثارت مشهورة السوشيال ميديا سخرية المغردين بعد ظهورها وهي ترقص بجرأة في شوارع ، غير مباليةً بعادات وتقاليد الذي خرجت منه.

 

وظهرت أمل الشهراني بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً طويلاً مفتوح من ناحية الصدر، وعارياً من ناحية الظهر، وبدأت ترقص “حافية القدمين” وبيدها كوب من القهوة وضعته على رأسها أثناء الرقص.

 

وما أثار سخرية المغردين حسب تعبيرهم، هو محاولة أمل الشهراني تصدر “التريند” بأي طريقة، وغيرتها من مواطنتها هند القحطاني التي تمكنت من شراء قصر في أمريكا، فتُحاول “الاجتهاد” مثلها لتتمكن هي أيضاً من شراء قصر.

 

 

كما سخر المتابعون من نظرة أمل الشهراني وغيرها من السعوديات المُغتربات إلى الحرية والانفتاح، مؤكدين أن ما يفعلنه، خجلت الأجنبيات من فعله، وأنه نتيجة “الكبت” فقط.

 

وأثارت أمل الشهراني جدلاً واسعاً في وقت سابق عقب ردها على اتهامات الناشطين لها بتحريض على الفجور والفسق بعد ظهورها المتكرر بالبكيني والملابس الفاضحة.

 

وظهرت أمل الشهراني بفيديو عبر “سناب شات”، وقالت: “هناك ناس أرغب بشق رأسهم وأخرج الدم الفاسد، وأدخل داخله لأرى ماذا يوجد في دماغهم، لعنة الله عليكم، والله لن أسير على أهواء أحد”.

 

ورأت الشهراني أن فساد بنات المجتمع بدأ من قنوات الأغاني، وانتشار صيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قائلة: “يأتيكم رعشة من كلامي، وتقولون إنني أفسدت بناتنا، أين ذهبت قنوات مزيكا وميلودي وهيفاء وهبي وكليباتها وأعين الفتيات التي تطالع المسلسلات المكسيكية، والهواتف النقالة، كل ذلك لم يفسد بناتكم، لعنة الله عليكم”.

 

وختمت أمل بالقول: “أنا أخاف على نفسي من بناتكم لئلا يفسدوني لكن أنا لا أفسد أحد ولم أضرب أحداً على يده وطلبت منه أن يتابعني “.

 

 

وتعدّ السعودية أمل الشهراني من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية على الشاطئ.

 

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