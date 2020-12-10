فضيحة مدوية.. “شاهد” صحفي مصري يُفجر مفاجأة بشأن التحقيق مع محمد رمضان بعد انبطاحه!

كشف الكاتب الصحفي المصري، سلامة عبد الحميد، معلومات جديدة حول التحقيق مع الممثل المصري محمد رمضان بعد انتشار صورته وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

وقال عبدالحميد في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “اليوم 10 ديسمبر، لم يتم التحقيق مع الممثل #محمد_رمضان بتهمة التطبيع في الأسبوع الأول من الشهر كما أكد نقيب الممثلين الدولجي أشرف زكي”.

ونقل عبدالحميد عن مصدر في شركة الإنتاج المسؤولة عن مسلسله الرمضاني، أن العمل القادم يسير كالمعتاد ولا صحة لما أعلنته الشركة عن وقف المسلسل.

وعلق عبدالحميد على هذه الأنباء التي كشفها بالقول: “هيصة صنعها النظام للإلهاء والناس صدقت.”.

اليوم 10 ديسمبر،

لم يتم التحقيق مع الممثل #محمد_رمضان بتهمة التطبيع في الأسبوع الأول من الشهر كما أكد نقيب الممثلين الدولجي أشرف زكي.

حسب مصدر في شركة الإنتاج، العمل في مسلسله الرمضاني يسير كالمعتاد ولا صحة لما أعلنته الشركة عن وقف المسلسل.

هيصة صنعها النظام للإلهاء والناس صدقت. pic.twitter.com/dH9smtnR75 — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) December 10, 2020

ووصل محمد رمضان إلى مصر الجمعة الماضية قادماً من دبي بعد الأزمة التي فجرّتها صوره مع اسرائيليين في الإمارة .

ونشر محمد رمضان، فيديو عبر انستغرام يُظهر لحظة نزوله من الطائرة في مصر وعلّق: “وصلت بلدي مصر جمعة مباركة على أهلي وحبايبي”.

وكان من المتوقع أن تباشر لجنة من نقابة المهن التمثيلية بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودته من السفر بشأن صوره مع مطرب اسرائيلي في دبي .

وأوضحت المصادر أن اللجنة سیكون لھا أسئلة لمحمد رمضان بشأن طریقة التصویر وما ظھر من مظاهر احتفاء بھذا الفنان المذكور والتي توحي بأنه یعرفه.

وقالت إنه لن یكون هناك تھاون حال التوصل إلى معلومات جدیدة بشأن تلك الصورة لاسیما وأن رمضان نفى معرفته بھذا الفنان.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة أشرف زكي قررت وقف محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي لحين مثوله إلى التحقيق .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك