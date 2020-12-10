“شاهد” دافن رجاء الجداوي يفجر مفاجأة عما وجده بقبرها بعد خروج الحشرات وقصة صادمة عن “كنز”!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يتحدث عن الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، وحوى المقطع الذي نشر في يوليو الماضي وذاع صيته مؤخرا بعدما حقق نسب مشاهدة عالية معلومات كثيرة خاطئة عن الفنانة الراحلة اعتبرها البعض إهانة كبيرة لها ودعوا للإبلاغ عن المقطع لأجل حذفه.

ماذا وجدوا داخل قبر رجاء الجداوي؟

المقطع الذي جاء عبر قناة بموقع يوتيوب تسمى “ياسمينة اليوتيوب” تحت عنوان “لن تصدق ماذا وجدوا داخل قبر رجاء الجداوي بعد دفنها مفاجأة ستذهلك سبحان الله واكتشاف مفاجأة بغرفتها”، أورد معلومات خاطئة عن رجاء الجداوي.

ومن ضمن هذه المعلومات التي اعتبرها البعض إهانة بالغة للفنانة الراحلة، هي أنها كانت تحتفظ بكنز ثمين في غرفة نومها وتخفيه عن ابنتها أميرة مختار التي اكتشفته بعد مماتها، ويتكون من مجوهرات وألماظ وتحف فنيه تتخطى قيمتها الـ42 مليون جينه، حسب زعم مصور المقطع.

كما أوردت المتحدثة بمقطع الفيديو ـ الذي يتصدر نتائج البحث بجوجل عن اسم رجاء الجداوي ، ما زعمت أنها شهادة “التربي” الذي أعد قبر الفنانة الراحلة وقام بدفنها.

وبحسب الرواية المزعومة فإن التربي صرح بأنه شعر بإحساس روحي لم يشعر مثل قبل وهو يحفر قبر رجاء الجداوي، ولم يشعر بأي تعب كما لم تحرقه الشمس أثناء الحفر على غير العادة.

جثة رجاء الجداوي تطير

وذكر التربي أيضا أن جثة رجاء الجداوي كانت تجري وحدها للقبر وكأنها تطير حتى أغلق عليها الباب، وقال إنه لن ينسى هذا الموقف الذي لم يشهده من قبل أبدا، بحسب زعم المتحدثة بالمقطع.

ويشار إلى أنه منذ أشهر، توفيت الممثلة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ فيروس كورونا الفتاك الذي قضى على حياته وفاجأت كل الوسط الفني المصري والعربي برحيلها المفاجيء بعدما تملّك بها الفيروس اللئيم وأبى أن يخرج من جسدها.

ولا يزال إسمها يتصدر محرك البحث غوغل بين فترة وأخرى، وعاد اسمها للتداول مجددًا بعد تسريب صور قبرها الذي بات مفتوحًا ومتصدّعًا وقال البعض إن الحشرات بدأت بالدخول إليه الأمر الذي استدعى تدخل إبنتها والتي وضعت الحق على المسؤولين عن القبر.

ويرى ناشطون أنه وإن كانت مشكلة القبر لا علاقة لإبنتها بها كما قالت، لكن عليها الانتباه إلى الأخبار والفيديوهات الكاذبة التي تنتشر عن الراحلة، ومنها “الفيديو أعلاه” الذي يضم عددًا كبيرًا من المعلومات الخاطئة، والتي تهين وتسيء لشخص رجاء وحياتها.

وشدد النشطاء على أنه يجب على الكل المقربين من الراحلة أن يشاهدوا الفيديو “المستفر” وأن يحذفوه بكل الطرق لأنه اهانة كبيرة لقامة فنية عظيمة مثل رجاء الجداوي.

آخر رسالة لرجاء الجداوي بخط يدها

وفي سياق آخر نشرت ابنة الممثلة المصرية القديرة رجاء الجداوي أميرة مختار عبر حساب أمها الرسمي، رسالةً كتبتها الراحلة لحفيدتها أي لابنتها رضوى بمناسبة عيد ميلادها.

الرسالة دوّنتها رجاء بخط يدها لحفيدتها التي أحبّتها كثيرًا وفعلت المستحيل لتؤمن مستقبلها، لذا عملت كثيرًا بعدّة أفلام ومسلسلات قبل إصابتها بفيروس كورونا اللعين الذي قضى على حياتها.

كتبت الراحلة قبل وفاتها: (بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله تعالى وبمشيئته، عيد ميلاد حبيبة قلبي ونور عيني حفيدتي روضة، يا رب تسعدها وتبارك فيها وتحفظها وتسعد أيامها، وتفرح قلب أميرة، حبيبة قلبي الغالية وأحلى ما في عمري كله، ويديها الصحة والعافية).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك