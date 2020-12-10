تامر أمين - مريهان هشام عبد القادر
تامر أمين - مريهان هشام عبد القادر
الهدهد

المطبّل لنظام السيسي الإعلامي تامر أمين في ورطة بعد اتهامه بالتحرش بموديل!

كتب وطن
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رغم تطبيله لنظام السيسي ومهاجمة على الدّوام خصومه، تلقى الإعلامي المصري صفعةً قضائية بمعاقبته في تهمة التحرش والسب والقذف وانتهاك الحرمة الخاصة للموديل .

محكمة جنح مدينة نصر، قضت بمعاقبة تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني؛ وذلك بعد اتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

في التفاصيل، وأثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة ، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

ورداً على ذلك، قال تامر أمين، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ويسلك الطرق القضائية بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر، موضحاً أنه يحترم أحكام القضاء المصري ولا يجب التعليق عليها.

 

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