اخذوا وزير التسامح قدوة لهم.. “شاهد” اغتصاب جماعي لفتاة في الإمارات وتوثيق الحادثة بالفيديو!

أمر النائب العام الإماراتي بإجراء تحريات عاجلة بشأن واقعة اغتصاب مجموعة من الشباب لفتاة، وتوثيق الحادثة عبر مقاطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قوله، إن أعضاء مكتب التحقيقات حددوا المتهمين، قبل أن يتم ضبطهم وإحضارهم، حيث يخضعون لتحقيقات موسعة.

وأشار الشامسي إلى إن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا إلى تحديد هوية المتهمين، وتم إصدار الأمر بضبطهم وإحضارهم.

وأضاف: “تمكنت شرطة أبوظبى في ذات التاريخ من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، وإنهم يخضعون حاليا لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولا بأول“.

النائب العام للدولة : القبض على مرتكبي جريمة الإغتصاب .. وسيتم القصاص العاجل و العادل للمجني عليها#وام

للتفاصيل: https://t.co/Chf6TiOr0Z pic.twitter.com/lpZNgsADrN — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 10, 2020

ولم يتم الكشف عن هوية المتهمين أو عددهم وتفاصيل الجريمة.

وتصدر هاشتاج “#بو_مفتاح” عبر “تويتر” قائمة أعلى الهاشتاجات رواجا في الإمارات، وتحدث خلاله المغردون عن تداول مقاطع فيديو توثق جريمة اغتصاب الفتاة.

واستنكر المغردون الجريمة، وألقوا باللوم على الضحية لمواعدتها شاب غريب وانتهاء الأمر باغتصابها جماعياً، مطالبين بإعدام المتهمين حتى يكونوا عبرةً لغيرهم.

نبرة صوتها تشلع القلب💔💔

ان شاء الله يا اللي اسمك #بومفتاح تكون عبرة لكل شخص قذر يرتكب هالجرايم البشعة في حق القاصرات احنا في دولة فيها قانون👏🏼والحمدلله حق هاليتيمة مارح يضيع وبيكون حسابك عسير في الدنيا وفي الآخرة امام الله pic.twitter.com/5sfl2ukAka — Moodi ꨄ︎ (@Moodi28_) December 10, 2020

ماخرب مستقبلها ولا شي اغتصبها حيوان وبتكمل حياتها عادي لانهم بيعدمونه وقفو شفقه يامتخلفين #بو_مفتاح — 🕯 (@6brrrr) December 10, 2020

اعدام ياكلب اعدام انت والي معك #بو_مفتاح — 🕯 (@6brrrr) December 10, 2020

طبعا م يمثل الإماراتين يمثل نفسه 💔💔#بو_مفتاح — باسكنن روبنزز BR. (@AlmaskariWarith) December 10, 2020

هل تستحق متعتك كل هذه الوحشية هل تستحق لحظة اللذه كل هذا الدمار اللامنتهي بالبنت وأسرتها ومجتمعها ووطنها. حتى الحيوانات لم تتشارك إناثها ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) #بو_مفتاح — Mariam.Alkhoori (@MariamStop) December 10, 2020

اي بنت تتعرض للابتزاز او التهديد او التحرش وغيره من الجرائم تبلغ بالبرامج هاذي بسريه تامه ويتواصلون وياها اذا حابه او لا اتمنى تنشرون هالبرامج بينكم عشان محد يصير ضحيه للخنازير #بومفتاح #بو_مفتاح https://t.co/ZCeqi65YDX pic.twitter.com/cNCRR9fCPP — dafuck (@dafuckaii) December 10, 2020

#بو_مفتاح الاسف شباب الامارات اثبتو بلفعل انهم مب بشر وحوش و تتوقع منهم اي شي اي شي يخطر فى بالكم كنت ماخذ هل فكره من زمان لكن قلت مستحيل لكن هل مره اثبتو هل شي 💔💔💔💔💔💔💔💔. — M M M (@mohammd12821089) December 10, 2020

اعدام #بو_مفتاح وربعه الحثاله علني مطلب ضروري عشان يكونون عبره لكل خنزير يفكر بالشي هذا #بومفتاح — dafuck (@dafuckaii) December 10, 2020

#بو_مفتاح #بومفتاح القصاص العاجل !

يعله يكون عبره حق كل واحد يتجراء يفكر يسوي شي مثله pic.twitter.com/zwX9lckxfw — عـبـدالله (@alablam) December 10, 2020

وقال الشامسي إن هذه الحادثة تعد شذوذا نادرا في سلوكات بعض الشباب، ولا تمثل ظاهرة يخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث التي تؤذى المجتمع، وستظل الدولة مكانا آمنا ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام بحسب تعبيره.

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