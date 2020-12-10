اغتصاب فتاة بالامارات
اغتصاب فتاة بالامارات
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اخذوا وزير التسامح قدوة لهم.. “شاهد” اغتصاب جماعي لفتاة في الإمارات وتوثيق الحادثة بالفيديو!

كتب وطن
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أمر الإماراتي بإجراء تحريات عاجلة بشأن واقعة مجموعة من الشباب لفتاة، وتوثيق الحادثة عبر مقاطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونقلت وكالة أنباء الرسمية (وام) عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قوله، إن أعضاء مكتب التحقيقات حددوا المتهمين، قبل أن يتم ضبطهم وإحضارهم، حيث يخضعون لتحقيقات موسعة.

 

وأشار الشامسي إلى إن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا إلى تحديد هوية المتهمين، وتم إصدار الأمر بضبطهم وإحضارهم.

 

وأضاف: “تمكنت شرطة أبوظبى في ذات التاريخ من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، وإنهم يخضعون حاليا لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولا بأول“.

 

ولم يتم الكشف عن هوية المتهمين أو عددهم وتفاصيل الجريمة.

 

وتصدر هاشتاج “#بو_مفتاح” عبر “تويتر” قائمة أعلى الهاشتاجات رواجا في الإمارات، وتحدث خلاله المغردون عن تداول مقاطع فيديو توثق جريمة اغتصاب الفتاة.

 

واستنكر المغردون الجريمة، وألقوا باللوم على الضحية لمواعدتها شاب غريب وانتهاء الأمر باغتصابها جماعياً، مطالبين بإعدام المتهمين حتى يكونوا عبرةً لغيرهم.

 

 

وقال الشامسي إن هذه الحادثة تعد شذوذا نادرا في سلوكات بعض الشباب، ولا تمثل ظاهرة يخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث التي تؤذى المجتمع، وستظل الدولة مكانا آمنا ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام بحسب تعبيره.

 

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