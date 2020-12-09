يد مبتورة في أحد شوارع “دبي”.. هذا ما حصل في مدينة السعادة والتسامح وأثار غضباً واسعاً

أدى شجار نشب بين 8 مراهقين في دبي، إلى قطع يد أحدهم بعدما استخدمت الأسلحة البيضاء والسيوف في المشاجرة.

وتفصيلاً بحسب مانقلت وسائل إعلام محلية، ورد بلاغ في تمام الساعة 12 ليلاً في نفس يوم الواقعة يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعتين، تتضمنان حوالي 8 شباب مراهقين استخدم فيها السلاح الأبيض وتم إصابة شاب منهم.

وانتقلت فرق التحريات والمباحث الجنائية إلى موقع البلاغ في منطقة مردف، كما تم الاتصال بالإسعاف، وعند الوصول عثر على يد بشرية مقطوعة ملقاة على الأرض، وفي غضون دقائق تم العثور على الشاب الجريح ونقله إلى المستشفى.

وألقت فرق البحث القبض على الشباب المتورطين في الواقعة، وتبين أنهم مجموعتان ومن ضمنهم الشاب الذي بترت يده، وأفاد الجاني أنه لم يقصد أبداً قطع يد الشاب من المجموعة الثانية أو إيذاءه وإنما كان يمسك بسيف لمجرد التخويف.

كما عثر في بعض السيارات التابعة للمتورطين في الواقعة على أسلحة بيضاء وبعض الأدوات التي تستخدم في المشاجرات، وتم التحفظ عليها.

وألقى مساعد المدير العام لشؤون البحث الجنائي، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، باللوم على غياب رقابة الأهل في وقوع هذه المشاجرات الخطيرة، والذي أكد أنها تتكرر من حين لآخر.

وأشار إلى أنه بالتحقيق مع الشباب المتورطين في الواقعة أفادوا أن الأمر بدأ بتنمر بين المتهم والمجني عليه، وأن كلاً منهما له أصدقاؤه الذين تم اصطحابهم للحديث وتصفية العداء بينهم، ولكن الأمر تطور إلى مشاجرة ونتج عنها إصابة بليغة وإصابة أخرى بسيطة.

ودعا العقيد أولياء الأمور والأسر إلى مزيد من الرقابة على أبنائهم، حيث إن الفراغ والإهمال الأسري وترك الأبناء إلى ساعات متأخرة من الليل دون معرفة أماكن تواجدهم يكون الباب الأول للانحراف وضياع مستقبلهم بحسب تعبيره.

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