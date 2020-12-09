لم تنس مخطط الغزو.. هذا ما حدث في الدوحة اليوم وأثار جنون قادة الحصار وقطر ليست “لقمة سائغة”

في استعراض للتطورات العسكرية بقدرات الجيش القطري عبر اتفاقيات الدفاع المشتركة، دخلت مقاتلات أجنبية قطر، اليوم الأربعاء، لتنفيذ عملية هي الأولى من نوعها في البلاد.

وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية وصلت مقاتلات “تايفون” التابعة للسرب رقم “12” البريطاني- القطري إلى الدوحة، لتنفيذ تمرين “إيبك سكايز”، وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل السرب قبل عامين.

وقالت الصحيفة القطرية إن طياري سلاح الجو الملكي البريطاني وطياري القوات الجوية الأميرية القطرية، سيقودون طائرات “التايفون” للمرة الأولى كسرب مشترك في قطر، لتقوية الروابط المتينة بين الجانبين.

وتشكل السرب “12” في عام 2018، كأول سرب مشترك تابع لسلاح الجو الملكي منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المصدر ذاته.

وعلّق قائد السرب “12” المقدم طيار كريس وايت على وصول المقاتلات إلى قطر، قائلا: “لقد أحرزنا تقدما ملحوظا منذ تمرين ملحمة السماء في العام الماضي”.

و”ملحمة السماء”، هي تدريبات بحرية مشتركة شاركت فيها القوات البحرية القطرية ونظيرتها البريطانية في المياه الإقليمية القطرية، في يوليو 2017.

وكانت عقب فترة قصيرة من حصار قطر الجائر وفضح مخطط الغزو الذي كان معدا من قبل أبوظبي والرياض، والذي كشفه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

بدوره، قال المقدم ركن طيار فيصل الغانم نائب قائد السرب الـ 12: “تمرين /إيبك سكايز/ لهذا العام فريد من نوعه، حيث يعتبر الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أولوية لكل من المملكة المتحدة ودولة قطر”.

واعتبر أن التمرين سوف يمنح قطر قدرة عالية على التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة.

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يشار إلى أن قناة “الجزيرة” سبق وأشارت إلى أن تشكيل السرب “12”، جاء ضمن الاستعدادات لتسليم دولة قطر أول طائرة بريطانية من طراز “تايفون” عام 2022، في إطار صفقة بقيمة 5.1 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.3 مليارات دولار) بين الجانب القطري وشركة “بي أي إي سيستمز” البريطانية للصناعات العسكرية.

وأضافت القناة أن الصفقة تشمل شراء 24 مقاتلة من طراز “تايفون” و9 طائرات تدريب من طراز “هوك تي”.

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