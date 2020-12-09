مهند الحمدي يرتبط باللبنانية فرح مراد بعد وفاة والده مباشرة .. والجمهور “ينبش” صورها القديمة ويفضح ذوقه!

أعلن الفنان السعودي مهند الحمدي خطوبته بشكل رسمي على حبيبته التي حاول جاهداً إخفاء هويتها دون فائدة، فقد كشف المغردون هويتها وأشاروا إلى أنها فاشينيستا لبنانية، إسمها فرح مراد.

ونشر مهند الحمدي صورة برفقة فرح مراد عبر “انستجرام”، ظهر فيها يُقبل يدها، وعلق قائلاً: “الحمد لله”.

كما نشر مهند الحمدي عدة مقاطع عبر “سناب شات” توثق ظهورهما معاً لأول مرة.

طيور الحب "مهند وفرح" يظهرون سويًا بوضوح لأول مره💞 pic.twitter.com/GdZK3lUmEu — WHR (@whrumor) December 8, 2020

واستنكر الجمهور إرتباط مهند الحمدي بحبيبته فرح مراد بعد أسبوعين فقط من وفاة والده، كما نبشوا صورها القديمة وسخروا من شكلها ورأوا أنها لا تتمتع بمقاييس جمالية قوية، في الوقت الذي تحدث فيه مهند، في أحد اللقاءات عن وسامته.

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وكان مهند الحمدي قد كشف خلال حوار أجراه مع اليوتيوبر أنس بوخش، بأنّ حبيبته لبنانية الجنسية، وأنهما يخططان للزواج في وقت قريب، رغم رفضه لفكرة الزواج من قبل، ولكنّ شيئاً تغير بعدما وقعَا في الغرام.

أما فرح مراد، فهي مدونة موضة عرفها الجمهور من خلال مشاركتها ببرنامج Beauty Match الذي تقدمه جويل ماردينيان كما لها قاعدة متابعين يهتمون بالاخبار التي تنشرها عن الموضة.

وكان مهند قد كشف في أحد اللقاءات الصحافية كيف تعرف على فرح مراد في دبي وتقربهما من بعضهما كصديقين قبل أن يقع في حبها.