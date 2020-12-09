“على طاري الدياثة”.. فوز العتيبي تثير جدلاً بصور و بـ”البكيني” مع مجموعة “خنازير”!

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية فوز العتيبي موجة غضب جديدة ضدها بعد نشر صورة قيل إنها تعود لها وهي بملابس البحر.

وكانت البداية حين نشرت فوز العتيبي صورة تجمعها بزوجها عبر “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “أول صورة أنشرها تجمعني مع زوجي، عشان أسكت الناس اللي تقول أخذك تسلية، ولا يريد أن يتصور معك”.

وتابعت العتيبي: “كل التنمر الذي تعرضنا له فقط لأننا سعوديين، مقهورين أن المرأة السعودية أصبحت مصدر فخر ولم يعد الرجل السعودي يخجل من وجه زوجته”.

اول صوره انشرها تجمعني مع زوجي عشان اسكت الناس اللي تقول اخذك تسلية ومايبي يصور معك كل التنمر اللي يجي عشاننا بس سعوديين

مقهورين ان المرأة السعودية صارت مصدر فخر وماعاد الرجل السعودي يخجل من وجه زوجته 💚🤍 pic.twitter.com/0dKT6cO7mG — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) December 4, 2020

فقام المغردون بمهاجمة زوجها، ووصفوه بـ”الديوث”، ونشر أحدهم صورة لفتاة بالبكيني وحولها مجموعة خنازير، وقال إنها تعود لفوز العتيبي، وعلق عليها: ” على طاري الدياثة وعلى طاري الخنزير أبشرك توها متصورة معهم”.

ع طاري الدياثة وع طاري الخنزير

ابشرك توها متصوره معهم 😂 pic.twitter.com/4wxENsHDeL — azooz909 (@azooz90917) December 8, 2020

وانقسم المتابعون مابين من يؤكد أن فوز العتيبي أنها هي صاحبة الصورة وآخرون قالوا إنها تعود للممثلة التركية بيرين سات، لكن فوز استغلت هذا الشبه لإثارة الجدل.

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طلعتي كنك سيرلنكيا — سمر (@samr31) December 8, 2020

ويشبكم !! ذي الممثله التركيه بيرين سات — إبتسامَ🕊 (@emag_f) December 8, 2020

اصلا من اول ماشفتها عرفت انها بيرين بس ذولي مدري كيف وضعهم هههههههههههههههه — مون (@3WhXrrQV7zHpvrD) December 8, 2020

أولاً نزلي صورتك مو صوره ممثله تركيه 😉 ثانياً انتي عارفه كيف الناس راح تتجاوب 😉 خبز خبزتيه، يالرفلا اكليه 🤡 — Malak (@Malak_sweetie1) December 8, 2020

أما الغريب، أن فوز العتيبي لم تنفِ أنها صاحبة الصورة في أول تعليق عليها، فأعادت نشرها وكتبت: “مرضى نفسياً، كل هذا الشتم فقط لأنني نشرت صورة عادية عبر سناب شات، وأنا أرى المشاهدات طارت فجأة، وكلهم صوروا الشاشة فقط لأجل أن يشتموني”.

مرضى نفسياً كل هالسب عشاني بس نزلت صوره عاديه بسنابي وانا اشوف المشاهدات طارت فجأة وكلهم مصورين الشاشة عشان بس يسبون 😷 https://t.co/qZUct5m7HH — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) December 8, 2020

وكانت أحدث مرة استفزت بها فوز العتيبي الشعب السعودي حين وثقت لحظة استقبالها لزوجها في أحد المطارات، بعد أشهر من الفراق، بسبب حظر السفر بعد جائحة فيروس “كورونا”.

ونشرت فوز العتيبي حينها مقطع فيديو عبر “تويتر” و”انستجرام” ظهرت خلالها بفستان أحمر قصير يحتوي على عديد من الفتحات، وقامت باحتضان زوجها وتقبيله في المطار لحظة وصوله، ثم استعرضت آثار أحمر الشفاه التي طبعتها على “ثوب” زوجها.

باركوا لي أخيرا تم لم شملنا بعد ست أشهر فراق بسبب حظر السفر الله يلم شمل كل المحبين على خير 🤍#فوز_العتيبي #الحالات_الاستثنائية pic.twitter.com/k2bRW0oXXj — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) November 10, 2020

وأثار المقطع غضب السعوديين الذين استنكروا وجود هذه المظاهر الجريئة في مطارات المملكة،

بينما لم يصدق آخرون أن الانفتاح في السعودية وصل إلى هذا الحد.