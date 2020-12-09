أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه وزوجته عن “القبلات” التي تجمعهما دائماً في المهرجانات.

وقالت ندى الكامل عن “قبلات” زوجها أحمد الفيشاوي، في لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي نشرته عبر “انستجرام”: “أنا لا أفعل شيئاً، هو الذي يفعل كل شيء، ويُقبلني في كل وقت وليس في المهرجانات فقط”.

ليقاطعها أحمد الفيشاوي بالقول: “أنا اللي شغال بوس باستمرار”.

واعتبر الجمهور أن إجابة ندى الكامل وأحمد الفيشاوي، تنم عن جرأة ووقاحة بحسب تعبيرهم. لحديثهم عن حياتهم الشخصية، وبعضهم وصفه بـ”الديوث”.

وأثار أحمد الفيشاوي الجدل هو وزوجته ندى الكامل على “السجادة الحمراء” قبل أيام في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الرابعة .

وكعادته كما فعل في نسخٍ سابقة من المهرجان، عمد الفنان المصري الى احتضان زوجته وتقبيلها أمام عدسات المصوّرين. بينما ظهرت وهي ترتدي ملابس فاضحة كشفت فخذيها.

ومؤخراً، تحدث صحف مصرية عن شجار كبير وقع بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل في ملهى ليلي على متن باخرة عائمة في منطقة الزمالك، الأمر الذي دفع الفنان للخروج والردّ.

وقالت المصادر إن المشاجرة بين الفيشاوي وزوجته استمرت أكثر من نصف ساعة.

تلك التصريحات عن المشاجرة دفعت “الفيشاوي” للخروج بردّ، حيث وصف هذه الأنباء بأنّها “أي كلام”. وأكد أن علاقته بزوجته ندى الكامل جيدة، ولا يشوبها أي شائبة.

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