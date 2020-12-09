“شاهد” ابن راشد جلب حاخامات يهود “ليفكوا نحس دبي” ويدعو له بالبركة والنصر على الأميرة هيا!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر مجموعة من اليهود أعلى برج دبي يؤدون صلوات وطقوس يهودية بأبرز معلم سياحي في إمارة محمد بن راشد.

حساب “إسرائيل في الخليج” بتويتر والتابع لخارجية الاحتلال نشر مقطع فيديو لعدد من السياح اليهود، وهم يصلون في الطابق الأخير من البرج.

ويشار إلى أن برج خليفة في إمارة دبي هو أعلى بناء شيده الإنسان إذ أقيم بارتفاع 828 مترا.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية على الفيديو بالقول: “سيّاح اسرائيليون يهود يصلون في برج خليفة – ثمار السلام”.

وقوبل المقطع بانتقادات حادة من قبل النشطاء الرافضين لتطبيع الإمارات المخزي مع الكيان المحتل، وتنازل حكامها عن حق الفلسطينيين.

الله يعين ويصبر الشعب الاماراتي على فسق وفجور دولتهم والله حاجه تسود الوجه لكن صبرا يارجال بحول الله يأتي الفجر قريب — شخص ما (@EalwedEo5bE7HaG) December 9, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل سود الله وجهيكم يارب — محمد 🇾🇪 (@mohaa_090) December 9, 2020

وعلق أحد النشطاء معبرا عن غضبه بالقول:” ولو كانوا مسلمين يقيموا الصلاة لتم اعتقالهم بتهمة الإرهاب، لكنهم يهود لهم حرية الصلاة أينما يريدوا.. من ثمار التطبيع والسلام ..”

ولو كانوا مسلمين يقيموا الصلاه لتم اعتقالهم بتهمة الارهاب ..

لكنهم يهود لهم حرية الصلاه اينما يريدوا..

من ثمار التطبيع والسلام .. — عباس احمدالاسماعيلي (@241Abasal) December 9, 2020

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وسخر آخرون من المقطع مقللين من أمر التطبيع وحاكم دبي بقولهم إن محمد بن راشد. جلب هؤلاء الحاخامات لدبي لكي يصلوا من أجله حتى ينفك نحس دبي التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وكذلك ليدعو له بالنصر على الأميرة هيا بنت الحسين، التي تقاضيه أمام محاكم بريطانيا.

ويشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق سلام مزعوم في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

وأعقب اتفاق التطبيع التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.

والأسبوع الماضي، بدأت شركتا “يسرائير” و”أركيع” الإسرائيليتان في تسيير رحلات من تل أبيب إلى دبي. سبقتهما في ذلك شركة “فلاي دبي” الإماراتية الحكومية.

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