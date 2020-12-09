محمد بن زايد ومحمد بن راشد ، الدكتور يوسف خليفة اليوسف
محمد بن زايد ومحمد بن راشد
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“شاهد” ابن راشد جلب حاخامات يهود “ليفكوا نحس دبي” ويدعو له بالبركة والنصر على الأميرة هيا!

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر مجموعة من اليهود أعلى برج يؤدون صلوات وطقوس يهودية بأبرز معلم سياحي في إمارة .

 

حساب “ في الخليج” بتويتر والتابع لخارجية الاحتلال نشر مقطع فيديو لعدد من السياح اليهود، وهم يصلون في الطابق الأخير من البرج.

 

 

ويشار إلى أن برج خليفة في إمارة دبي هو أعلى بناء شيده الإنسان إذ أقيم بارتفاع 828 مترا.

 

وعلقت الخارجية الإسرائيلية على الفيديو بالقول: “سيّاح اسرائيليون يهود يصلون في برج خليفة – ثمار السلام”.

 

وقوبل المقطع بانتقادات حادة من قبل النشطاء الرافضين لتطبيع المخزي مع الكيان المحتل، وتنازل حكامها عن حق الفلسطينيين.

 

وعلق أحد النشطاء معبرا عن غضبه بالقول:” ولو كانوا مسلمين يقيموا الصلاة لتم اعتقالهم بتهمة الإرهاب، لكنهم يهود لهم حرية الصلاة أينما يريدوا.. من ثمار والسلام ..”

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وسخر آخرون من المقطع مقللين من أمر التطبيع وحاكم دبي بقولهم إن محمد بن راشد. جلب هؤلاء الحاخامات لدبي لكي يصلوا من أجله حتى ينفك نحس دبي التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وكذلك ليدعو له بالنصر على الأميرة هيا بنت الحسين، التي تقاضيه أمام محاكم بريطانيا.

 

ويشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق سلام مزعوم في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

 

وأعقب اتفاق التطبيع التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.

 

والأسبوع الماضي، بدأت شركتا “يسرائير” و”أركيع” الإسرائيليتان في تسيير رحلات من تل أبيب إلى دبي. سبقتهما في ذلك شركة “فلاي دبي” الإماراتية الحكومية.

 

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