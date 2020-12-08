محمد بن زايد اتّخذ قرار إفشال المصالحة الخليجية .. ومفاجأة عن زيارة سريّة قام بها للسعودية!

فجّر مغرّد قطري شهير مفاجأة عن محاولة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لإفشال المصالحة الخليجية بعد الأجواء الإيجابية التي أعقبت إعلان الكويت عن “محادثات مثمرة” ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وبحسب المغرد الشهير “بوغانم” فإنّ محمد بن زايد كان في السعوديه امس الإثنين في زيارة غير معلنة، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان هدفها افشال المصالحة.

معلومه

تتحدث بإن محمد بن زايد

كان في السعوديه .. امس

في زياره غير معلنه ..

التقى فيها محمد بن سلمان

كان هدفها .. افشال المصالحه

هذا .. ماوصلني منذ قليل .. — بوغانم (@abughanim73) December 8, 2020

وينشر المغرّد القطري الشهير “بوغانم” تغريداتٍ تتضمن معلومات وفي أخرى توقعات حول الشأن الخليجي وتحديداً حصار قطر، وغالباً ما ثبت صحة ما جاء في تغريداته.

والجمعة، أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي أحمد الصباح، إجراء “محادثات مثمرة” ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.

ويأتي ذلك وسط تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية ما قد يفضي إلى انفراجها.

والخميس، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن إدارة ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أنه “ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترامب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران”.

وتسود أجواء من التفاؤل والتوقعات باحتمال التوصل قريباً إلى المصالحة الخليجية، يرافقها تصريحاتٌ ايجابية من مسؤولين قطريين وسعوديين وكويتيين.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الجمعة، عن مسؤولين ومحللين قولهم إن الإمارات كانت الأكثر مقاومة للموافقة على التقارب. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أبوظبي قلقة بشكل خاص بشأن علاقة قطر مع تركيا.

وفي أول تعليق لها على المساعي التي تقودها الكويت من أجل وضع حد للأزمة الخليجية، قالت الإمارات، الثلاثاء، إنها تُثمن الجهود الكويتية لحل الخلاف الخليجي، وأضافت أنها “تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة”.

وغرَّد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلاً: “تُثمن الإمارات جهودَ الكويت الشقيقة، والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيّرة بالنيابة عن الدول الأربع”.

كما تابع قرقاش قائلاً: “ونؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، ونتطلع إلى قمة خليجية ناجحة”.

تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الاربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 8, 2020

من جانبها، نقلت وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك، تصريحاً للمتحدث باسمها، أحمد حافظ.

وقال المتحدث إن “مصر تعرب عن تقديرها لاستمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة، لرأب الصدع العربي، وتسوية الخلاف الخليجي الناشب منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت، وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية”.

وأضاف المتحدث أن مصر تأمل في أن تُسفر “المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه”.

وأشار حافظ إلى أن مصر “تضع دائماً في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي”.