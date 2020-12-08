كانت ترتدي ملابس مثيرة.. “شاهد” ما فعله حسن الرداد مع اللبنانية سيرين عبدالنور خلف الكواليس يثير الجدل!

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مقطعا مصورا كشفت فيه عن “مقلب” نفذه ضدها زميلها حسن الرداد، خلف الكواليس أثناء التصوير ما أصابها بحالة من الرعب حتى استوعبت الموقف.

ونفذ الرداد مقلبا في سيرين عبد النور بإشهار مسدس في وجهها بطريقة مفاجئة باستديوهات محطة “إم بي سي” بالعاصمة اللبنانية بيروت.

View this post on Instagram A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)

وشاركت سيرين عبد النور التي كانت تظهر في المقطع بملابس مثيرة، جاءت عبارة عن بزة كاملة من الجلد أظهرت تفاصيل جسدها بشكل مثير، مقلب حسن الرداد معها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وكتبت لمتابعيها: “شوفوا ماذا فعل بي”.

والتقت سيرين عبد النور بحسن الرداد ضمن تعاونهما سويا في تصوير برنامج مسابقات جديد يحمل اسم “أنت مين”، وهو النسخة العربية من برنامج كوري يحمل اسم “ذا ماسك سينغر”، القائمة فكرته الأساسية على الكشف عن هوية الفنان الذي يقدم استعراض على المسرح وهو متنكر بزي غريب يخفي ملامحه الأصلية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك