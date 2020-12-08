كاتب أردني سلمت من لسانه الإمارات فقط يتطاول على ملك الأردن: “نهب الموازنة ليبني قصرا وأفلس الخزينة”

عاد الكاتب الأردني المثير للجدل نصير العمري، للهجوم مجددا على ملك الأردن والتطاول عليه، حيث اتهمه بسرقة المال العام في إصرار واضح منه على استفزاز الأردنيين وتحريضهم على قلب نظام الحكم.

واتهم نصير العمري في تغريدة له بتويتر أثارت جدلاً واسعاً ورصدتها “وطن” ملك الأردن عبدالله الثاني بنهب أموال الشعب وبناء قصور فارهة له ولأسرته حتى أفلس الخزينة.

ودون ما نصه:” إذا رأيت القصور الفارهة على شوارع محفرة فاعلم أنك في دولة عربية فاسدة يحكمها عربي فاسد نهب الموازنة ليبني قصرا وأفلس الخزينة فلم يعبد الشارع أمام قصره.”

إذا رأيت القصور الفارهة على شوارع محفرة فاعلم أنك في دولة عربية فاسدة يحكمها عربي فاسد نهب الموازنة ليبني قصرا وأفلس الخزينة فلم يعبد الشارع أمام قصره. في #الأردن رأيت قصورا فارهم للملك واعوانه من الأموال المنهوبة وشعب يتضور جوعا وشعبا يصفق فرحا بالحاكم. — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 8, 2020

واستطرد الكاتب الأردني مزاعمه ضد الملك:”في الأردن رأيت قصورا فارهم للملك وأعوانه من الأموال المنهوبة وشعب يتضور جوعا وشعبا يصفق فرحا بالحاكم.”

كما هاجم نصير العمري رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز بعد تصريحاته الأخيرة عن إنجازات الدولة، وقال:”رئيس وزراء #الأردن يثير القهقهة الوطنية بعد أن صرح قائلا انه يحق للأردني أن يفتخر بانجازات الدولة.”

رئيس وزراء #الأردن يثير القهقهة الوطنية بعد أن صرح قائلا انه يحق للأردني أن يفتخر بانجازات الدولة. لم أكن أنوي الخروج ببث حي للحديث عن الإنجازات الوطنية ولكن يبدو أنني فعلا ساستعرض انجازات الدولة في الفيديو القادم. انتظروني https://t.co/Ani39xO53o — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 8, 2020

وأكمل متوعدا بمتابعة هجومه في بث مباشر:”لم أكن أنوي الخروج ببث حي للحديث عن الإنجازات الوطنية ولكن يبدو أنني فعلا ساستعرض انجازات الدولة في الفيديو القادم. انتظروني”

وعبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل، يستمر الأكاديمي العمري بتوجيه الانتقادات للحكومة الأردنية وللملك الأردني، معتبراً بأن هذا العهد من الظلم للشعب الأردني بات مفهوماً ومستوعباً لدى كل أطياف المجتمع ولم يعد يجوز السكوت عنه، حسب وصفه.

ولم تكن المرة الأولى التي يستفز بها العمري الأردنيين، فبالرغم من موقف ملك الأردن الصريح والرافض لصفقة القرن، إلا أنه تطاول عليه ووصفه بالطاغية الذي يقف مع من يبقيه على كرسي الحكم.

يشار إلى أن هجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث شكك البعض بأنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.

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