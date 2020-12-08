نصير العمري - أمير الكويت
نصير العمري
الهدهد

كاتب أردني سلمت من لسانه الإمارات فقط يتطاول على ملك الأردن: “نهب الموازنة ليبني قصرا وأفلس الخزينة”

كتب وطن
0

عاد الكاتب الأردني المثير للجدل ، للهجوم مجددا على ملك والتطاول عليه، حيث اتهمه بسرقة المال العام في إصرار واضح منه على استفزاز الأردنيين وتحريضهم على قلب نظام الحكم.

 

واتهم نصير العمري في تغريدة له بتويتر أثارت جدلاً واسعاً ورصدتها “وطن” عبدالله الثاني بنهب أموال الشعب وبناء قصور فارهة له ولأسرته حتى أفلس الخزينة.

 

ودون ما نصه:” إذا رأيت القصور الفارهة على شوارع محفرة فاعلم أنك في دولة عربية فاسدة يحكمها عربي فاسد نهب الموازنة ليبني قصرا وأفلس الخزينة فلم يعبد الشارع أمام قصره.”

 

 

واستطرد الكاتب الأردني مزاعمه ضد الملك:”في الأردن رأيت قصورا فارهم للملك وأعوانه من الأموال المنهوبة وشعب يتضور جوعا وشعبا يصفق فرحا بالحاكم.”

 

كما هاجم نصير العمري رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز بعد تصريحاته الأخيرة عن إنجازات الدولة، وقال:”رئيس وزراء #الأردن يثير القهقهة الوطنية بعد أن صرح قائلا انه يحق للأردني أن يفتخر بانجازات الدولة.”

 

 

وأكمل متوعدا بمتابعة هجومه في بث مباشر:”لم أكن أنوي الخروج ببث حي للحديث عن الإنجازات الوطنية ولكن يبدو أنني فعلا ساستعرض انجازات الدولة في الفيديو القادم. انتظروني”

 

وعبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل، يستمر الأكاديمي العمري بتوجيه الانتقادات للحكومة الأردنية وللملك الأردني، معتبراً بأن هذا العهد من الظلم للشعب الأردني بات مفهوماً ومستوعباً لدى كل أطياف المجتمع ولم يعد يجوز السكوت عنه، حسب وصفه.

 

ولم تكن المرة الأولى التي يستفز بها العمري الأردنيين، فبالرغم من موقف ملك الأردن الصريح والرافض لصفقة القرن، إلا أنه تطاول عليه ووصفه بالطاغية  الذي يقف مع من يبقيه على كرسي الحكم.

 

يشار إلى أن هجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي ، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث شكك البعض بأنه موجه من قبل ويتم تمويله.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بعد توجيه رئيس تونس الإنذار الأخير للإمارات.. عبير موسى تبدأ بتنفيذ مخطط أبوظبي…

الهدهد

محمد بن زايد اتّخذ قرار إفشال المصالحة الخليجية .. ومفاجأة عن زيارة سريّة قام بها…

الهدهد

السيسي فطن لـ”مؤامرة” ابن زايد ولحق بقطار المصالحة وأول رد مصري على ما…

الهدهد

“شاهد” الجزيرة تفضح الإمارات في برنامج “المتحرّي” وتكشف خفايا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.