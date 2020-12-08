“عُقدة النقص” تلازم محمد رمضان حتى مع زوجته.. “شاهد” ماذا فعل في عيد زواجهما وأثار الضجة!

أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة جديدة بطريقة احتفاله بذكرى زواجه الثامنة، وتقديمه هدية غريبة لزوجته.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر “انستجرام”، رصدته “وطن”، وثق خلاله لحظة فتح زوجته للهدية التي أحضرها لها داخل صندوق أسود، وكانت عبارة عن وردة جوية من الذهب الأصفر.

وعلق محمد رمضان على المقطع قائلاً: “اليوم 6 ديسمبر عيد زواجنا الثامن كل سنة وأنت حبيبتي ورفيقة مشواري وزوجتي وأم أولادي، ربنا يباركلنا في حياتنا وأولادنا، ويحفظنا من كل سوء”.

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وسخر الجمهور من استمرار محمد رمضان باستعراض نقوده بطريقة تنم عن “عقدة النقص” بحسب تعبيرهم، ورأوا أن هديته لزوجته ماهي إلا شكل جديد من أشكال الاستعراض الذي اعتاد عليه.

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وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع “إنستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي. الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف محمد رمضان وذكرت في بيان لها أن “الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر الجاري. بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه”.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي. وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له. ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

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