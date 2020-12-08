“شاهد” هيا الشعيبي تثير ضجةً واسعة وتغضب متابعيها بما فعلته مع هذا العامل!

أثارت الفنانة الكویتیة هيا الشعيبي ضجةً عبر مواقع التواصل بفيديو جديد أغضب متابعيها .

وظھرت هيا الشعيبي في المقطع وهي تسخر من عامل وطریقة كلامه، بتقلیده بطریقة ساخرة.

واعتبر معلّقون أنّه لیس من حق “هيا” تصویر العامل دون إذنه.

وفاجأت هيا الشعیبي متابعيها مؤخراً أنها طردت سائقها بعد 12 عاما من العمل معھا وأن زوجھا رفع علیه قضیة وانتھت العلاقة بینھما.

وعن اسباب طرده، قالت هيا إنھا صبرت عليه كثیرا وكانت تردد “یا نظام اعقل” لكن لا فائدة، فلم تتحمل أخطاءه الكثیرة ومنھا التدخین في السیارة أمام أبنائھا.

وأضافت أنّها اكتشفت أنه كثیر “الثرثرة” مع الخادمات اللاتي اشتكين منه.

وذكرت أن السائق لم یحرص على النظافة الشخصیة للسیارة فاضطرت أن تأتي بآخر یقوم بمهمته وعيّنت مدیرا علیه وكانت تمده بالملابس والعطایا لكن لم یتحسن.

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