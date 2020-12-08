شابان مثليان مدينة الطائف
صورة من الفيديو
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في أطهر بقاع الأرض.. “شاهد” سعوديان مثليان جنسياً يحتفلان بمرور سنة على زواجهما علناً وهذا ما جرى!

كتب Author 2
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق احتفال شابان مثليان جنسياً بالسنوية الأولى لزواجهما، وذلك في مدينة بالسعودية.

 

وظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، مشاهد من الاحتفال الذي نشره أحد “الشابان المثليان” ويُدعى “مجود” ، وعلق على الفيديو قائلاً:  “مر على زواجنا سنة، كل عام وإنت بألف صحة وعافية حبيب قلبي دحوم”.

 

وظهرت العاملات في المطعم في مدينة الطائف الذي شهد الاحتفال وهُن يتراقصن للشابان المثليان بعد إحضار “كيكة الحفلة”، وسط أغاني وتصفيق الحضور.

 

وبينما شكك البعض بصحة الفيديو وقالوا إنه “مزحة” من الشاب، وأن الحفل “عيد ميلاد”، إلا أن الأغلبية أكدوا أنه حقيقي، وعبروا عن غضبهم مما يحدث في بلاد الحرمين الشريفين.

 

وطالب المغردون بمحاسبة الشابين، منوهين إلى أن ما حدث نتيجة طبيعية لشعب يحكمه “حاكم فاجر” بحسب تعبيرهم.

 

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وسبق أن اعترف المستشار بالديوان الملكي السعودي، عضو هيئة الشيخ عبدالله المطلق، بوجود في المملكة العربية .

 

وأكد المطلق أن الشذوذ الجنسي موجود، وأنه يؤذي ، حين يرفض أزواجهن الحلال ويذهبون إلى الحرام.

 

وتشهد السعودية فضائح حول الشذوذ الجنسي، بين الحين والآخر، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صادمة تكشف عن انحلال كبير داخل المجتمع السعودي المحافظ بعد قوانين التحرر المزعومة التي وضعها ولي العهد .

 

أحد هذه المقاطع، يظهر خلالها شاب سعودي مثلي الجنس، يدعو علانية للشذوذ بكل ثقة دون أدنى خجل أو تخوف من عقاب.

 

يُذكر أن انتشار الشذوذ الجنسي في السعودية يُمكن ملاحظته بوضوح رغم أنه ممنوع منعا باتا من الناحية القانونية.

 

ويعاقب المثليون جنسيا في البلاد بمجموعة متنوعة من العقوبات، بما في ذلك السجن والترحيل والتعذيب وفي حالات قليلة بالإعدام.

 

وعلى الرغم من سياسات حرية المجتمع وفق خطة ابن سلمان، والتي تم تنفيذها مؤخرًا، إلا أن العلاقة الطبيعية بين شاب وفتاة لا تزال محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير سواء الدينية أو العرفية.

 

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