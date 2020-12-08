في أطهر بقاع الأرض.. “شاهد” سعوديان مثليان جنسياً يحتفلان بمرور سنة على زواجهما علناً وهذا ما جرى!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق احتفال شابان مثليان جنسياً بالسنوية الأولى لزواجهما، وذلك في مدينة الطائف بالسعودية.

وظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، مشاهد من الاحتفال الذي نشره أحد “الشابان المثليان” ويُدعى “مجود” ، وعلق على الفيديو قائلاً: “مر على زواجنا سنة، كل عام وإنت بألف صحة وعافية حبيب قلبي دحوم”.

وظهرت العاملات في المطعم في مدينة الطائف الذي شهد الاحتفال وهُن يتراقصن للشابان المثليان بعد إحضار “كيكة الحفلة”، وسط أغاني وتصفيق الحضور.

شواذ يحتفلون بمرور سنة على زواجهم بـ #الطائف! ماذا حل بكم يا شعب مملكة بلاد الحرمين؟

علماءكم في السجون والشواذ يحتفلون بحرية! pic.twitter.com/zyybzio5lc — نورة الحربي (@n_alharbi12) December 8, 2020

وبينما شكك البعض بصحة الفيديو وقالوا إنه “مزحة” من الشاب، وأن الحفل “عيد ميلاد”، إلا أن الأغلبية أكدوا أنه حقيقي، وعبروا عن غضبهم مما يحدث في بلاد الحرمين الشريفين.

وطالب المغردون بمحاسبة الشابين، منوهين إلى أن ما حدث نتيجة طبيعية لشعب يحكمه “حاكم فاجر” بحسب تعبيرهم.

من هان عليه الدين. فلا خير فيه. لزم يتيهم. العذاب. من ربي حتا يرجعو الي الحق https://t.co/zoD04fzuLf — اسد (@wbV4WfDfWRs8ACP) December 8, 2020

لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. #boycottfrance #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه https://t.co/CeVEtE8bfS — Atefjordanian 🇯🇴🇵🇸🇹🇷 كنعاني (@Atefjordanian1) December 8, 2020

استغفر الله العظيم واتوب اليه لابد من معاقبتهم ومعاقبة المطعم — fa456 (@fromaihi1) December 8, 2020

هذه هي النتيجة الطبيعية لحكم الفجار و المتصهينين — العم جابر2 (@3jab10) December 8, 2020

مستحيل يدرون انهم يحتفلون بمخنثتهم ويحتفلون ويتفاعلون معهم بالطريقة ذي 🤯🤯 — ⓭ مؤدب ㉞ (@abumron) December 8, 2020

مملكة الاستخراء هكذا قال عنها ملكها سلمان — Said (@Said96568716) December 8, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله اذا نزل عقاب الله فسينزل على الكل يا اللي ساكتين يا اهل الحجاز لهذا سجن الشرفاء لمثل هذه الفترة سجن العلماء لسان الحق و الشرع و لا يخافون الا من الله الواحد القهار — soumia zakany (@SoumiaSumy9) December 8, 2020

إما حاكم فاجر ملحد لا يؤمن بالله ولا برسله صلى الله عليهم أجمعين… وإما ان يكون هذا هو حاله وهؤلاء هم بني جلدته و زمرته يريد أن يجعل لهم صوتا في البلد — السلطان (@Ssultanarab) December 8, 2020

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وسبق أن اعترف المستشار بالديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، بوجود الشذوذ الجنسي في المملكة العربية السعودية.

وأكد المطلق أن الشذوذ الجنسي موجود، وأنه يؤذي الزوجات، حين يرفض أزواجهن الحلال ويذهبون إلى الحرام.

المطلق يكشف عن تأثير الشذوذ الجنسي على الزوجات! ويجيب على سؤال من احد الاشخاص : هل كان في زمن قوم لوط سحاقيات؟ pic.twitter.com/BWW9ZlPiMg — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 17, 2020

وتشهد السعودية فضائح حول الشذوذ الجنسي، بين الحين والآخر، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صادمة تكشف عن انحلال كبير داخل المجتمع السعودي المحافظ بعد قوانين التحرر المزعومة التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان.

أحد هذه المقاطع، يظهر خلالها شاب سعودي مثلي الجنس، يدعو علانية للشذوذ بكل ثقة دون أدنى خجل أو تخوف من عقاب.

يُذكر أن انتشار الشذوذ الجنسي في السعودية يُمكن ملاحظته بوضوح رغم أنه ممنوع منعا باتا من الناحية القانونية.

ويعاقب المثليون جنسيا في البلاد بمجموعة متنوعة من العقوبات، بما في ذلك السجن والترحيل والتعذيب وفي حالات قليلة بالإعدام.

وعلى الرغم من سياسات حرية المجتمع وفق خطة ابن سلمان، والتي تم تنفيذها مؤخرًا، إلا أن العلاقة الطبيعية بين شاب وفتاة لا تزال محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير سواء الدينية أو العرفية.

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