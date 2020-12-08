“صديق” محمد رمضان .. “شاهد” المطرب الإسرائيلي عومير آدام في ورطة بسبب ما فعله في الإمارات!

لم تشفع صورة المطرب الإسرائيلي عومير آدام مع الفنان المصري محمد رمضان له، والتي زادت شعبيته كثيراً، أمام غضب الإسرائيليين بسبب صورة جديدة.

ونشر عومير آدام صورة له عبر “انستجرام”، رصدتها “وطن”، ظهر خلالها وهو يرتدي “البشت” الخليجي وبجواره الصقر العربي.

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وعلق عومير آدام على الصورة قائلاً: “أعطني قبلاتي وبسرعة”.

كذلك ظهر الملحن والفنان الإسرائيلي أفيف غيفين، والذي يتواجد مع آدام في الإمارات برفقة المواطنين الإسرائيليين الذين توافدوا إلى الإمارات بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، بصورة مُشابهة برفقة أبنائه.

تلك الصور للفنانين الإسرائيليين أثارت حفيظة حماية البيئة في إسرائيل، وهو ما شكل صدمة لهما بعدما تصدرت فعلتهما وسائل الإعلام العبرية.

وأصدرت جمعية حماية الطبيعة الإسرائيلية بياناً أكدت خلاله أنها أرسلت رسالة إلى كل من عومير آدان وأفيف غيفين بسبب صورهما مع الصقر، كونه أحد الطيور المعرضة للانقراض.

وكانت صورة محمد رمضان الأسبوع مع عومير قد أثارت ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي، صورة أظهرتهما يعانقان بعضهما.

كما نشر المطرب الإسرائيلي إلعاد تسفاني حينها صورة على حسابه في موقع “إنستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة خارجية الاحتلال بالصورة، وكذلك المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على “تويتر”: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

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فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

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