الفريق سير حون لورمير-سلطنة عُمان
الفريق سير حون لورمير.
الهدهد

سلطنة عُمان تُبهر العالم بحكمتها وهذا ما قاله مسؤول بريطاني كبير بعد زيارة للسلطنة استمرت عدة أيام

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لا تزال سلطنة تبهر العالم بحكمة قادتها الأمر الذي أكد عليه كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، .

 

وقال لوريمر، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إنه قضى بضعة أيام رائعة خلال زيارته إلى سلطنة عُمان، مضيفاً: “كان لي شرف لقاء الفريق أول ، وزير المكتب السلطاني؛ وشهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع؛ ومحمد بن ناصر الراسبي، الأمين العام بوزارة الدفاع”.

 

وأضاف المسؤول البريطاني: “خلال زيارتي إلى سلطنة عُمان، أتيحت لي فرصة الاطلاع على جهود أفراد الجيش البريطاني المعارين في حيث تُبذل جهود كبيرة من الدرجة الأولى سعيا لاستمرارية العلاقات البريطانية العُمانية القوية”.

 

يأتي ذلك بعد زيارة للمسؤول البريطاني، والذي بحث فيها مع الفريق الركن أحمد بن حارث بن
ناصر النبهاني رئيس أركان القوات المسلحة العمانية، سبل تعزيز التعاون الثنائي.

 

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وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد تبادل الجانبين وجهات النظر في عدد من الموضوعات، وبحثا عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك. فيما حضر اللقاء، ملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط، والعميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطنة وعدد من كبار الضباط.

 

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