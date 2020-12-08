سلطنة عُمان تُبهر العالم بحكمتها وهذا ما قاله مسؤول بريطاني كبير بعد زيارة للسلطنة استمرت عدة أيام

لا تزال سلطنة عُمان تبهر العالم بحكمة قادتها الأمر الذي أكد عليه كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق سير حون لورمير.

وقال لوريمر، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إنه قضى بضعة أيام رائعة خلال زيارته إلى سلطنة عُمان، مضيفاً: “كان لي شرف لقاء الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني؛ وشهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع؛ ومحمد بن ناصر الراسبي، الأمين العام بوزارة الدفاع”.

بضعة أيام رائعة قضيتها بزيارتي إلى سلطنة #عمان🇴🇲، حيث كان لي شرف لقاء معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني؛ وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع؛ ومعالي محمد بن ناصر الراسبي، الأمين@UKinOman pic.twitter.com/tGm8OWKQPf — DSAME – Sir John Lorimer (@DSAME_Defence) December 7, 2020

وأضاف المسؤول البريطاني: “خلال زيارتي إلى سلطنة عُمان، أتيحت لي فرصة الاطلاع على جهود أفراد الجيش البريطاني المعارين في مسقط حيث تُبذل جهود كبيرة من الدرجة الأولى سعيا لاستمرارية العلاقات البريطانية العُمانية القوية”.

خلال زيارتي إلى سلطنة #عمان🇴🇲، أتيحت لي فرصة الاطلاع على جهود أفراد الجيش البريطاني المعارين في #مسقط. حيث تُبذل جهود كبيرة من الدرجة الأولى سعيا لاستمرارية العلاقات البريطانية🇬🇧-العمانية🇴🇲 القوية. #بريطانيا_العالمية🇬🇧@UKinOman — DSAME – Sir John Lorimer (@DSAME_Defence) December 7, 2020

يأتي ذلك بعد زيارة للمسؤول البريطاني، والذي بحث فيها مع الفريق الركن أحمد بن حارث بن

ناصر النبهاني رئيس أركان القوات المسلحة العمانية، سبل تعزيز التعاون الثنائي.

اقرأ أيضا: وسط صمت إماراتي مريب! .. أمير قطر يهاتف سلطان عمان وأمير الكويت وهذا ما بحثه معهما

وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد تبادل الجانبين وجهات النظر في عدد من الموضوعات، وبحثا عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك. فيما حضر اللقاء، ملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط، والعميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطنة وعدد من كبار الضباط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك