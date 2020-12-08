رنا الأبيض تحاول إعادة مجدها بملابسها الداخلية.. “شاهد” الفيديو الذي فجر موجة غضب ضدها!

لم تعد الممثلة السورية رنا الأبيض تعتمد على قدراتها التمثيلية في إثارة الضجة، بقدر ما أصبحت تعتمد على قدراتها الجسدية التي تمادت بها هذه المرة وأثارت جدلاً واسعاً.

وظهرت رنا الأبيض بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي برفقة صديقتها التي كانت تقوم بالتصوير، وركزت على الملابس الداخلية للممثلة السورية، وكانت واضحة جداً.

وعبر الجمهور عن صدمتهم من هذا التحول لرنا الأبيض، وفسروا ذلك بأن نجمها “خفت” وتحاول بأي طريقة لفت الأنظار إليها لتتصدر المشهد من جديد، منوهين أنهم يشعرون بالشفقة عليها لأنها قدمت الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.

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وظهرت رنا الأبيض سابقاً بصورة وهي على ظهر دراجة نارية، وتجلس بوضعية تُبرز مؤخرتها بشكل كبير وهي ترتدي جينز ضيق. فيما رأي مغردون أنها حركة إيحائية خادشة للحياء.

وفتحت رنا الأبيض الباب للتحرش بها لفظياً من قبل المُتابعين الذين رأوا أن حركتها على الدراجة النارية دعوة مفتوحة للتحرش بها. وشبهها آخرون بممثلة أفلام للكبار فقط.

القديرة رنا الأبيض بأحدث ظهور لها. pic.twitter.com/3Uf055X14G — Syria Drama (@syriadramaa) September 29, 2020

كما تم تداول صُور لها منذ مدة وهي في أحضان الممثل السوري “يزن السيد”. الذي كان عارياً من المنطقة العلوية أثناء تواجدهم في أحد المصايف برفقة زوجته ومجموعة من الأصدقاء.

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