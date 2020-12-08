رنا الأبيض
رنا الأبيض
Videoحياتنا

رنا الأبيض تحاول إعادة مجدها بملابسها الداخلية.. “شاهد” الفيديو الذي فجر موجة غضب ضدها!

كتب وطن
0

لم تعد الممثلة السورية تعتمد على قدراتها التمثيلية في إثارة الضجة، بقدر ما أصبحت تعتمد على قدراتها الجسدية التي تمادت بها هذه المرة وأثارت جدلاً واسعاً.

 

وظهرت رنا الأبيض بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي برفقة صديقتها التي كانت تقوم بالتصوير، وركزت على الملابس الداخلية للممثلة السورية، وكانت واضحة جداً.

 

وعبر الجمهور عن صدمتهم من هذا التحول لرنا الأبيض، وفسروا ذلك بأن نجمها “خفت” وتحاول بأي طريقة لفت الأنظار إليها لتتصدر المشهد من جديد، منوهين أنهم يشعرون بالشفقة عليها لأنها قدمت الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.

 

شاهد أيضا: بعد تفاخرها بدور “العاهرة” التي جسدته.. السورية ميرنا شلفون “زودتها” وجلست بطريقة فاضحة أمام المتابعين

وظهرت رنا الأبيض سابقاً بصورة وهي على ظهر دراجة نارية، وتجلس بوضعية تُبرز مؤخرتها بشكل كبير وهي ترتدي جينز ضيق. فيما رأي مغردون أنها حركة إيحائية خادشة للحياء.

 

وفتحت رنا الأبيض الباب للتحرش بها لفظياً من قبل المُتابعين الذين رأوا أن حركتها على الدراجة النارية دعوة مفتوحة للتحرش بها. وشبهها آخرون بممثلة أفلام للكبار فقط.

 

 

كما تم تداول صُور لها منذ مدة وهي في أحضان الممثل السوري “يزن السيد”. الذي كان عارياً من المنطقة العلوية أثناء تواجدهم في أحد المصايف برفقة زوجته ومجموعة من الأصدقاء.

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

وفاة دريد لحام.. صدمة في الوسط الفني بعد انتشار الخبر وهذا ما قالته ابنته ديمة ونشره…

حياتنا

اختطفها ثم اغتصبها وأحرقها وهي على قيد الحياة.. تفاصيل جديدة في قضية الفتاة السورية…

الهدهد

تفاصيل مخطط عربي يقوده الشيطان لإبقاء السفاح بشار الأسد بالحكم بموافقة المعارضة…

تقارير

بإشراف ضاحي خلفان .. هذا هو سر شحنة الدولارات التي وصلت في طائرة من الإمارات إلى بشار…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.