“انت بتعمل إيه؟”.. “شاهد” زينة تنفجر في وجه مُعجب اقترب منها ليصور صدرها بكاميرا هاتفه!

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا للفنانة المصرية زينة، في مهرجان القاهرة السينمائي وهي تعنف معجب حاول الاقتراب منها وتصويرها بهاتفه.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع زينة وهي تنهر شخص لم يظهر بالمقطع، حاول الاقتراب منها لتصويرها وكانت ترتدي فستان مكشوف الصدر.

وسُمعت زينة بالمقطع وهي تقول لأحدهم: “لو سمحت ممكن تنزّل موبايلك، هو حضرتك أنا تمثال عشان تصورني”.

وأضافت: “ما أنا كنت قاعدة مستريحة بالبيت، أنا إيه اللي نزلني”. متابعةً لأحدٍ آخر: “أنت بتعمل ايه”.

ولاقت الفنانة العديد من التعليقات الناقدة لتصرفها، والتي أشار أصحابها فيها إلى أن الفنانة المصرية ذاهبة لمهرجانٍ مهم، وتعلم أنها ستسير على السجادة الحمراء، ومن حولها المصورون الذين سيلتقطون لها الصور، ولذلك فإنَّ انفعالها عليهم لم يكن بالأمر المبرر.

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