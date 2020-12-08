الملك المغربي محمد السادس يُفاجئ شعبه ويتّخذ هذا القرار لتكون المغرب أول دولة عربية فيه

فاجأ العاهل المغربي الملك محمد السادس المغربيين بقرار اتخذه، وأمر بموجبه باعتماد مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا لجميع المغاربة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن قرار العاهل المغربي يندرج في إطار التوجيهات الملكية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد الوباء في الأسابيع المقبلة.

وبحسب الوكالة: تهدف العملية إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، لممارسة حياتهم العادية.

وسبق أن ترأس الملك المغربيّ في 9 نوفمبر الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وبلغ اجمالي الحالات التي إصيب في المغرب منذ بدء الجائحة أكثر من 381 ألف، فيما تعافى 334 ألفاً، وتوفي بسبب الفيروس 6320 .

هيئة الغذاء والدواء الأميركية تبشّر

وفي إشارة إلى فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية، أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، الثلاثاء، أن تأثير المنتج الجديد يظهر من الجرعة الأولى.

ويعطى اللقاح المذكور على جرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع، لكن وفق الهيئة الأميركية “يبدو أنه يؤمن الحماية من الفيروس بعد أول جرعة”.

أول دولة بدأت عملية التطعيم

وبدأت السلطات البريطانية، الثلاثاء، أكبر حملة تطعيمات في تاريخها، بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركتا “فايزر” و”بيونتك” .

وباتت بريطانيا أول بلد في العالم يطعم سكانه باللقاح الذي أثبتت التجارب السريرية نجاحه بنسبة تزيد على 90 بالمئة.

ويأمل البريطانيون أن تكون حملة التطعيمات هذه بداية النهاية للفيروس الذي شل الحياة في البلاد على نطاق واسع، بعد إصابة أكثر من 1.7 مليون بريطاني بـ”كوفيد 19″.

وستكون أولوية توزيع اللقاح لنزلاء دور المسنين، وكبار السن فوق الثمانين عاما، والعاملين في الرعاية الصحية الأكثر عرضة للوباء.