السيسي يعين رجل أعمال سعودي شهير رئيسا لمجلس إدارة “جهينة” بعدما استولى عليها واعتقل مالكها

في خطوة مفاجئة أحدثت صدمة داخل الأوساط المصرية، أعلنت شركة “جهينة” للصناعات الغذائية المصرية، تعيين رجل الأعمال السعودي محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم رئيسا للمجلس، خلفا لصاحب الشركة صفوان ثابت الذي اعتقله السيسي بتهمة تمويل الإخوان.

ويشغل “الدغيم” منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة “جهينة” منذ تأسيسها، وهو عضو في مجلس الأعمال المصري – السعودي وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالسعودية.

وتولى العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في الحكومة السعودية، وخاصة الوزارات الخدمية.

ويحل الدغيم، وهو عضو مجلس إدارة الشركة محل رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جهينة منذ نشأتها في عام 1983.

وكانت نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها إن جهات التحقيق في مصر قررت حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضافت المصادرأن صفوان ثابت تم حبسه لاتهامه “بتمويل الإرهاب والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وخضع صفوان ثابت، السبت، للتحقيقات في حضور محاميه وواجهته جهات التحقيق بالاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، قد قالت، الخميس الماضي، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تعيين نائب رئيس الشركة سيف الدين صفوان قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

وتأتي قرارات مجلس إدارة جهينة بعدما تم القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة من منزله، الأربعاء الماضي، في وقائع وصفتها مصادر أمنية لرويترز “بالمخالفات المالية”.

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس/ آب 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

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