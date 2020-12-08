جدد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثقة برئيس الوزراء صباح خالد الصباح، وكلفه بإعادة تشكيل مجلس الوزراء الكويتي، وذلك بصدور أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد نص الأمر الأميري، على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2020 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي: مادة أولى – يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”.

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 8, 2020

وجاء في المادة الثانية من الأمر الأميري أنه “على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى

مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

وكان أمير الكويت قد وافق، أمس الأول الأحد على قبول استقالة الحكومة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح. وذلك بعد يوم واحد من إجراء انتخابات مجلس الامة (البرلمان).

وجاء في أمر أميري وقتها، أنه تقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزراء. ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبة لحين تشكيل وزارة جديدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان صباح الخالد تقدم في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي باستقالة حكومته إلى أمير الكويت،

نواف الأحمد الجابر الصباح.

والسبت الماضي، شهدت البلاد انتخابات برلمانية لاختيار 50 نائبا في مجلس الأمة، وصدرت نتائجها في اليوم التالي. حيث أظهرت النتائج النهائية أن نسبة التغيير في تركيبة المجلس الجديد بلغت 62%، فيما غابت الوجوه النسائية تماما عن مجلس 2020.

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