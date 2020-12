بعدما حلب ترامب الملك سلمان ونجله المراهق.. أمريكا تدرج السعودية على قائمة سوداء

صدمت الولايات المتحدة، السعودية بقرار إدراجها على لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحرية الدينية، وذلك مع دول أخرى هي إيران وباكستان والصين وكوريا الشمالية، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال بومبيو، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الولايات المتحدة أدرجت اليوم بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وباكستان والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان على لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لعام 1998 لارتكابها انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية”.

Today the U.S. designates Burma, China, Eritrea, Iran, Nigeria, the DPRK, Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan, and Turkmenistan as countries of concern under the International Religious Freedom Act of 1998 for engaging systematic, ongoing, egregious religious freedom violations.

وأضاف بومبيو، في تغريدة أخرى: “الولايات المتحدة لا تتزعزع في التزامها بالحرية الدينية، ولا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الأشخاص بسبب معتقداتهم وتظهر هذه التصنيفات السنوية أنه عندما يتم مهاجمة الحرية الدينية، فإننا سنتحرك”.

The U.S. is unwavering in its commitment to religious freedom. No country or entity should be allowed to persecute people with impunity because of their beliefs. These annual designations show that when religious freedom is attacked, we will act.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2020