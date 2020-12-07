يوسف العتيبة سفير محمد بن زايد في واشنطن يعترف بما كان يفعله سراً ويتفاخر!

اعترف سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة بأنّه كان يلتقي بالسفير الإسرائيلي هناك سراً.

وقال في مقابلة مشتركة مع نظيره الإسرائيلي على قناة (MSNBC) :”قبل سنتين كنت ألتقي بالسفير الإسرائيلي بشكل سري وها نحن الآن نجري مقابلة مشتركة”.

وزعم يوسف العتيبة أن “الشعب الإماراتي يدعم التطبيع مع إسرائيل”.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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