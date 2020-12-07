يوسف العتيبة سفير الإمارات في واشنطن
يوسف العتيبة سفير الإمارات في واشنطن
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يوسف العتيبة سفير محمد بن زايد في واشنطن يعترف بما كان يفعله سراً ويتفاخر!

كتب وطن
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اعترف سفير في بأنّه كان يلتقي بالسفير الإسرائيلي هناك سراً.

وقال في مقابلة مشتركة مع نظيره الإسرائيلي على قناة (MSNBC) :”قبل سنتين كنت ألتقي بالسفير الإسرائيلي بشكل سري وها نحن الآن نجري مقابلة مشتركة”.

وزعم يوسف العتيبة أن “الشعب الإماراتي يدعم مع ”.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

 

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