دريد لحام
دريد لحام
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وفاة دريد لحام.. صدمة في الوسط الفني بعد انتشار الخبر وهذا ما قالته ابنته ديمة ونشره إعلامي شهير!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً تفيد بوفاة الفنان السوري بعد إصابته بفيروس “كورونا”، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم وسط حزن جمهوره ومحبيه.

 

لكن ابنته أكدت أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد شائعات اعتادت عليها العائلة كل فترة، ونفت ، وشددت في لقاء مع وسائل إعلام محلية أن والدها بصحة جيدة.

 

وأشارت ديمة لحام إلى أن أنباء وفاة دريد لحام ما هو إلا مجرد شائعة أطلقتها بعض الصفحات على السوشيال ميديا لزيادة التفاعل عليها وكسب الإعجابات .

 

وأكدت ديمة أن والدها لم يعد يكترث لهذه النوعية من الأخبار، فهي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات عن وفاته بحسب تعبيرها.

 

واستنكرت ديمة ماحدث قائلة: “من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطوله وعائلته ومحبيه”.

 

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كما حسم الإعلامي شائعة وفاة دريد لحام بفيديو يجمعهما، وجها خلاله تهنئة إلى الفنانة المصرية شريهان، بمناسبة عيد ميلادها الـ56، الذي صادف أول أمس الأحد.

 

وقال دريد لحام بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “أشتاق لك جداً شريهان، ولا أنسى الأيام التي قضيتيها لدينا في المنزل، وأتمنى أن نراك لدينا أو ترينا لديك، لا يهم، المهم أن نرى بعضنا”.

 

وذكر ربيع الهنيدي الجمهور بأن دريد لحام وزوجته هالة بيطار استضافا شريهان في منزلهما عند زيارتها العاصمة السورية دمشق في ثمانينيات القرن الماضي، وقال: “اليوم نحن في 2020 مع احتفال شريهان بعيد ميلادها، أحب “أبو ثائر” أن يوجه لها رسالة حصريا من خلال حسابه”.

 

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تعليق 1
  1. تي را را يقول

    يا الهي شو بتحبو الدراما. لازم تعموزا خبر عن نقل الاشاعات. تبا لكم ولتفاهتكم

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