متحدث خارجية إيران يمسح الأرض بأمير السعودية المراهق وينصحه بهذا الأمر قبل فوات الأوان

شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، هجوما عنيفا على السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، وشدد على رفض إيران لأي دور سعودي بحريني في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي الإيراني.

وقال سعيد خطيب زاده إنه: “على هذه الدول أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقا لقدراتها”.

وحمل “زادة” السعودية المسؤولية عن العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن. قائلا: “ننصح السعودية بحل المشكلات التي تسببت بها للعالم الإسلامي”.

واتهم المتحدث الإيراني، الرياض، بنشر وإدارة ما سماه “مدارس التكفير” من القرن الأفريقي وحتى جنوب شرق آسيا، بحسب “روسيا اليوم”.

وتابع قائلا: “السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة، ولا ينبغي أن نفرط في الحديث عنها”. مضيفا أنها “انتهجت سلوكا خاطئا، وعليها أن تصلح أخطاءها، وأن تتخذ مواقف تليق بحجمها كي لا يذهب ماء وجهها”.

والإثنين الماضي، أعلنت طهران رفضها التفاوض من جديد حول الاتفاق النووي. الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “دونالد ترامب” في مايو/آيار 2018.

ويتزامن ذلك مع الأنباء المتداولة عن مصالحة خليجية مرتقبة خلال الأيام المقبلة، بوساطة أمريكية عبر الكويت.

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