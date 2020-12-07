محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
الهدهد

متحدث خارجية إيران يمسح الأرض بأمير السعودية المراهق وينصحه بهذا الأمر قبل فوات الأوان

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شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، هجوما عنيفا على وولي العهد ، وشدد على رفض لأي دور سعودي بحريني في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي الإيراني.

 

وقال سعيد خطيب زاده إنه: “على هذه الدول أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقا لقدراتها”.

 

وحمل “زادة” السعودية المسؤولية عن العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن. قائلا: “ننصح السعودية بحل المشكلات التي تسببت بها للعالم الإسلامي”.

 

واتهم المتحدث الإيراني، الرياض، بنشر وإدارة ما سماه “مدارس التكفير” من القرن الأفريقي وحتى جنوب شرق آسيا، بحسب “روسيا اليوم”.

 

وتابع قائلا: “السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة، ولا ينبغي أن نفرط في الحديث عنها”. مضيفا أنها “انتهجت سلوكا خاطئا، وعليها أن تصلح أخطاءها، وأن تتخذ مواقف تليق بحجمها كي لا يذهب ماء وجهها”.

 

والإثنين الماضي، أعلنت رفضها التفاوض من جديد حول . الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “” في مايو/آيار 2018.

 

ويتزامن ذلك مع الأنباء المتداولة عن مرتقبة خلال الأيام المقبلة، بوساطة أمريكية عبر .

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